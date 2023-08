Estos son los temas que más inquietan a los colombianos

La encuesta What Worries the World de Ipsos, multinacional de investigación, que fue aplicada en 29 países, analizó las principales preocupaciones de los ciudadanos al rededor del mundo de carácter sociales y políticas alrededor del mundo en el que la inflación, el desempleo y la seguridad encabezan los primeros lugares.





A nivel global, la encuesta evidenció que la inflación persiste como la mayor preocupación, siendo durante dieciséis meses la mayor intranquilidad de los encuestados, aunque ha disminuido en 2 puntos porcentuales, situándose en un 36%.



A su vez, la preocupación por el crimen y la violencia ha aumentado 2 puntos porcentuales (31%), desplazándose en la clasificación.



“Este cambio puede indicar una creciente inquietud por la seguridad ciudadana en varios países. La pobreza, la desigualdad social y el desempleo han decrecido en 1 punto porcentual, denotando un ligero cambio en las percepciones de las condiciones económicas y sociales”, señala el informe.



Desempleo VERSUS inflación

En el caso de Colombia, el desempleo emerge como la principal preocupación, alcanzando el 41%.



“Esta cifra subraya la urgencia de abordar los desafíos del mercado laboral en el país; asimismo, Colombia se encuentra en el séptimo lugar en términos de pobreza y desigualdad social con un índice del 35%. Esto sitúa al país por debajo de naciones como Argentina (35%), Japón (37%), Tailandia (37%), Brasil (41%), y otros que también consideran estos mismos problemas como de sus principales prioridades a mejorar”, explica Ipsos.



Así mismo, señalan que uno de cada cuatro países (26%) elige la corrupción política como uno de los principales problemas de su país, una cifra que ha aumentado un punto porcentual este mes.



En esta lista, Colombia se ubica en el octavo puesto con 33%, indicando que la corrupción aún sigue presente en las diferentes esferas políticas; la anterior posición está debajo de países representativos como Perú (50%), Sudáfrica (50%), entre otros.



En cuanto a la inflación, reconocen que una tendencia a la baja, con una disminución de 2 puntos porcentuales este mes, alcanzando un 36%, es una cifra, aunque sigue siendo alta, y muestra un patrón de mejora gradual que puede indicar una mayor estabilidad en los precios.



La encuesta también tiene en cuenta lo dicho por el Global Consumer Confidence, un estudio mensual de Ipsos que aporta datos complementarios a la encuesta What Worries the World, señalan que el 36% de la población en los 29 países evaluados considera que la situación económica actual de su país es “buena”.



Reconoce que a nivel global, las naciones más optimistas sobre la economía de su país son Singapur (79%), India (68%) e Indonesia (66%).



Mientras en Colombia el 32% de los encuestados considera que la situación económica del país es buena, sin embargo, el 60% considera que es mala, teniendo en cuenta que no se ha avanzado favorablemente en temas de inversión y finanzas.



Según Ipsos, los resultados de la encuesta What Worries the World “reflejan una panorámica global de inquietudes y perspectivas sobre la dirección y la situación económica de los países. La diversidad y la interconexión de las preocupaciones en diferentes regiones del mundo subrayan la complejidad de los desafíos actuales”.

Vale mencionar que esta encuesta Global Advisor de 29 países se realizó entre el 23 de junio de 2023 y el 7 de julio de 2023 a través del sistema Ipsos Online Panel entre 20.570 adultos de 18 a 74 años en Canadá, Israel, Malasia, Sudáfrica, Turquía y Estados Unidos, de 20 a 74 años en Indonesia y Tailandia, de 21 a 74 años en Singapur y de 16 a 74 años en el resto de naciones.



La muestra se compone de más de 1.000 personas de varios países del mundo.



