‘Infraestructura y equidad, las bases para la recuperación’

Como afirmó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, al inicio de la Asamblea de Gobernadores, “América Latina está en una encrucijada”. Y, ante esto, las conversaciones de ayer giraron en torno a cómo salir de ella: infraestructura y usar la coyuntura para atajar la desigualdad están entre las principales apuestas en este sentido.



(Latinoamérica encara una “encrucijada”).

Por eso, el panel de cómo usar la infraestructura para impulsar el crecimiento abrió la Asamblea. “Estas inversiones pueden generar hasta 137.000 empleos. Se estima que el 32% de los puestos generados por este sector son empleos calificados”, afirmó Claver-Carone en la apertura del evento.



A nivel local, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que “gracias a una inversión de US$270 millones, el Ministerio está generando un total de 28.000 empleos nuevos”.



En entrevista con Portafolio, el gerente de esta área del BID, Agustín Aguerre, afirmó que la región no debe solo invertir más, sino mejor, con proyectos estratégicos con más impacto.



Pero esta no es la única de las claves, pues como se afirmó, que la reconstrucción se haga con equidad es una necesidad. James Scriven, CEO de BID Invest, aseguró que la recuperación debe ser verde e inclusiva. “Tenemos la oportunidad de reconstruir mejor, crear más y mejor empleo, y adaptarnos a las tecnologías. Y el sector privado debe ser el motor de la reconstrucción sostenible e inclusiva de la región”.



Pero, como se mostró, son muchos los retos por atender. Según Juliana Londono-Vélez, profesora de economía de la Universidad de California, “se han visto avances en programas de ayuda y muchos serán permanentes, pero es clave ver cómo compartir el riesgo entre Estado, empresas y ciudadanos. Es necesario un nuevo pacto social más sostenible”.



Pero no es el único desafío, sino que estos se extienden a ámbitos como educación o salud, claves para bajar la desigualdad. En esa línea, ayer anunciaron la activación de los primeros cinco Centros Digitales en Atlántico, lo que “llevará internet de banda ancha a 14.745 escuelas y colegios de las zonas más alejadas por un valor de $2,1 billones entre 2021 y 2022”, indicó el comunicado.



Según la ministra TIC, Karen Abudinen, “este es un paso para avanzar hacia la meta de conectar al 70% del país en el cuatrienio, beneficiando el 42% de las escuelas rurales oficiales”.



En esta línea, Lucia Dellagnelo, CEO del Innovation Center for Brazilian Education, dejó claro que “no podemos permitirnos dejar pasar la oportunidad de cambiar los sistemas, para hacerlos más inclusivos y tecnológicos”.



En salud, se pusieron de relieve los grandes avances que se han logrado en la telemedicina, que se deben mantener.



Pero eso no evitó las mayores brechas. Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BID, apuntó que “es la región que más tiempo tiene las escuelas cerradas, y en empleo, las mujeres han perdido 7% más trabajo que los hombres, y lo han recuperado 11% más despacio que ellos”.



Ante esto, Cecilia Gordano, CEO de Mercer Argentina, hizo un llamado: “debemos aprovechar las lecciones y no volver a la normalidad que conocíamos, tenemos que retarnos para ir a una nueva normalidad”.



Claver-Carone cerró el día resaltando que 44 millones de personas han caído a la pobreza en la región y que la deuda pública ronda casi el 80% del PIB, y por eso planteó los 5 puntos principales de trabajo: integración regional, economía digital, apoyo a pymes, equidad de género y diversidad, y el cambio climático.



‘INDUSTRIAS CREATIVAS, SECTOR POR FORTALECER’



Uno de los temas que se trataron en la Asamblea fue el rol de la economía naranja en la recuperación. De hecho, en 2020, Colombia atrajo US$75 millones en IED para el sector, cifra que seguiría al alza. Trinidad Zaldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID, habló con Portafolio.



¿Qué impacto tuvo la pandemia en la economía naranja?



El impacto fue devastador. Una encuesta del BID al sector en los primeros meses muestran el durísimo golpe: el 26% de los trabajadores pararon completamente actividades, un 55% dijo haber dejado de percibir el 80% de sus ingresos y solo 14% indicó haber tenido un impacto positivo. El 74% de empresas dijo haber perdido más de 80% de sus ingresos.



También vimos indicios esperanzadores, pues las empresas creativas saltaron de ofrecer 38% de sus productos de manera digital a un 59%. Y en el caso de las instituciones culturales y entretenimiento, el salto fue de 21% a 51%.



¿Qué papel puede tener este sector en la reactivación?



Las industrias creativas en la región crecían más rápido que la economía en su conjunto y generaban empleo que beneficia mayoritariamente a los jóvenes. Incluso, en estos emprendimientos, las mujeres tienen una mayor participación, un 13% más.



Hay un consenso del rol central de estas en el crecimiento, pues mejoran la productividad y competitividad de un país. Estos se traducen en mejores salarios y mayores niveles de bienestar de la población.



¿Qué retos tiene el sector?



La informalidad: casi un cuarto del total de los trabajadores del sector es informal. De ellos, el 67% perdió más de 80% de sus ingresos durante la pandemia.