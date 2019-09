Abren paso en la vía al llano para nueva clase de vehículos

A partir de este sábado, 28 de septiembre, quedó habilitado el paso a vehículos de transporte de pasajeros por carretera tipo B (entre 10 y 19 pasajeros) en la vía principal entre Bogotá y Villavicencio, informó el Ministerio de Transporte.



Esta medida se suma a las que ya había tomado el Gobierno Nacional desde el pasado 17 de septiembre cuando se dio reapertura a la vía para vehículos de carga con peso igual o superior a las 3.4 toneladas y, un día después, a la de permitir el paso a los vehículos de trabsporte de pasajeros tipo C (de más de 19 pasajeros hasta 40).



El Ministerio de Transporte además aclaró que aún no está permitido el paso para vehículos particulares, por un tema de seguridad y, además, para optimizar y con el fin de que más personas puedan aprovechar este importante corredor vial.



De igual forma y diez días de reapertura donde hubo un promedio de 2.000 vehículos diarios pasando por el kilómetro 58, el Gobierno reitera el llamado para que las personas de la región no atraviesen a pie dicho lugar ya que ponen en riesgo sus vidas, tal como se ha observado desde la reapertura del corredor vial.



Es importante señalar que para garantizar la seguridad de los usuarios del corredor, en el momento en que se identifiquen algunas de las siguientes condiciones se activará la restricción total del tránsito de vehículos por el corredor: condiciones climáticas adversas, condiciones propias del talud como presencia de agua infiltrada sobre el talud; agrietamientos en el talud; reportes del radar que indiquen movimiento de la ladera; sismo y cierres de la vía por otros eventos.



Para estos casos de alerta, de inmediato se dará la orden de restringir el paso de los vehículos autorizados por los peajes Naranjal y Pipiral.