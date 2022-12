Pilas: consejos para evitar accidentes eléctricos en época decembrina

La época decembrina es una de las temporadas del año con mayor registro de accidentes eléctricos a causa de la manipulación a objetos de decoración navideña y alumbrado.



Junto a ello, el 61 % de los incidentes se presentan por hechos de vandalismo y robo de infraestructura, de acuerdo con reportes de Enel Codensa.



En el caso de diciembre los accidentes suelen ser por conexiones ilegales directas a la red de energía para instalar alumbrados navideños, por instalación de objetos de decoración navideña muy cerca a los cables de energía o por contacto con las redes de energía durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Aunque es una problemática generalizada, en Bogotá, en las localidades donde más se producen este tipo de incidentes son: Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolivar y en Cundinamarca, Soacha, Girardot y Zipaquirá.

En lo corrido del 2022 se han registrado 59 eventos de estos por contacto con la infraestructura eléctrica de los cuales 13 tuvieron un desenlace fatal, 37 reportaron heridos y en 9 no hubo lesionados.



Consejos para evitar accidentes eléctricos

A raíz de ello, Enel presentó una serie de recomendaciones para evitar este tipo de accidentes:

• No ingresar a instalaciones eléctricas como subestaciones o cámaras subterráneas sin autorización del operador de la red.



• Respetar las distancias de seguridad con respecto a la infraestructura de energía, sobre todo al momento de pensar en una construcción.



• No manipular los medidores de energía y denunciar las conexiones ilegales.



• No tocar las redes eléctricas con materiales metálicos ni permitir que los niños lo hagan mientras juegan en terrazas o ventanas.



• Si se va a realizar una construcción o se va a trabajar en la fachada de una edificación, se debe respetar la distancia de seguridad que son 2.30 metros. Asimismo, asegurarse de que los andamios no toquen las redes eléctricas.



• No intentar bajar elementos que se enreden en los cables de energía de Media o Baja Tensión.



• Si se encuentra una conexión expuesta o un cable caído, no manipularlo, conservar la distancia y reportar inmediatamente a través de la línea de emergencia 115 disponible 24 horas a través de cualquier teléfono móvil.

“Recomendamos a nuestros clientes tener especial cuidado en estas épocas en que los niños están en casa, en donde la instalación de las decoraciones en los hogares y barrios se hace cada vez más común, para no acercarse a la red y garantizar la seguridad de todos”, aseguró Francisco Messen, gerente de Mantenimiento y Operación de Enel Grids.

