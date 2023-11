Aerocivil reta a sindicatos aéreos a decir dónde hay déficit de controladores

En el marco del congreso número 20 de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, le contestó a la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) sobre la reiteración de falta de controladores aéreos, retando al sindicato decir dónde falta este personal.



“No hay personal insuficiente. O insuficiente ¿dónde? La torre de El Dorado tiene ocho posiciones, dónde. Claro que siempre habrá un futuro, porque esta es una operación creciente, pero primero contestemos para dónde”, señaló París.



Agregó: “Los sindicatos son mis amigos, tengo profundo amor por ellos, entiendo su sentimiento, pero aquí hay que entender que prestamos un servicio todos. He sufrido el tránsito aéreo con ellos durante 30 años”.



Vale mencionar que, el miércoles 22 de noviembre, París, nuevamente, negó que haya déficit de controladores en el país. Ante esto, Acdecta mencionó en un comunicado que sí faltan cerca de 400 controladores aéreos.



“Han sido múltiples las reuniones en que se ha expuesto esta situación, incluso reconocida por la propia administración, quien hoy en una acción irresponsable intenta ocultar la real problemática que atraviesa el servicio de control de tránsito aéreo por infraestructura aeronáutica inestable y escasez de personal competente (aproximadamente 400 controladores faltantes y no 48)”, menciona el comunicado.

Aeropuerto El Dorado. EL TIEMPO

Así mismo, reconocen que el tránsito aéreo no se sostiene con buenos discursos que confunden a la opinión pública, sino con personal e infraestructura robusta.



“Las fallas recurrentes denunciadas no son producto de nuestra imaginación, están debidamente expuestas justamente para evitar que acciones como las que hoy pretenden encubrir la realidad sean erradicadas de nuestro medio”, explican.



Mencionan que, actualmente, el personal de tránsito aéreo está operando con jornadas dobles recurrentes, catalogado como “personal en alto riesgo laboral”. Por tal motivo, piden con suma urgencia atender con prioridad absoluta este tema.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio