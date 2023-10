Mueven fecha para asignar ‘slots’ en El Dorado para Summer 2024

La esperada publicación de la asignación de 'slots', o franjas para despegue y aterrizaje de aviones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, para la temporada Summer 2024, fue modificada por parte de la Aeronáutica Civil.



Así lo pudo confirmar Portafolio con fuentes del mercado aeronáutico, quienes indicaron que la autoridad aeronáutica pasó la fecha del próximo jueves 2 de noviembre al viernes 17 de noviembre, es decir, 15 días más para un hito clave de cara a saber cómo quedarán las condiciones de distribución de espacios para una competencia más equilibrada en las franjas de mayor demanda en la principal terminal aérea del país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Según se conoció, no es habitual que esta fecha de sea modificada y la decisión se da luego de que la semana pasada quedó conformado el nuevo comité de slots en ElDorado, en el que están las aerolíneas Avianca como presidente, Latam Airlines como vicepresidente y Wingo, filial de la panameña Copa Airlines, en la Secretaría General.

Le puede interesar: JetSmart, a la espera de ‘slots’ para hacer viable su operación

Para esta temporada Summer 2024, que va entre los meses de abril y octubre del 2024, la asignación de ‘slots’ en las franjas más atractivas es el paso clave para que la aerolínea ‘low cost’ JetSmart pueda desplegar desde finales de este año, pero con mayor fuerza en el 2024, su plan de rutas que le fue asignado por la Aerocivil en enero de 2023, correspondiente a 23 trayectos.

Avión FOTO: iStock

(Lea además: Avianca le apunta a crecer su flota un 24% para el 2025)

Este lunes, en entrevista con Portafolio, el CEO de JetSmart, Estuardo Ortiz, reveló que la puesta en marcha de su operación en el país está sujeta a esta decisión, ya que explicó que no es lo mismo un ‘slot’ entre las 10 a.m. y las 11 a.m. que de 7 a.m. a 8 a.m., debido a que los colombianos quieren viajar temprano y por ello deben revisar la calidad de lo que se les asignará. “Tienen que ser coherentes nuestras llegadas y nuestras salidas”, dijo el directivo en la entrevista.

PORTAFOLIO