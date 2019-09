Aeropuerto El Dorado podría aumentar su capacidad en 20%

Haciendo frente al hecho de que la infraestructura de el aeropuerto El Dorado hoy en día es insuficiente para atender la alta demanda, la Aeronáutica Civil está tomando una serie de medidas tácticas con las que busca descongestionarlo parcialmente en el corto plazo.



De acuerdo con Juan Carlos Salazar, director de la entidad, una de las iniciativas es ampliar el número de operaciones durante la madrugada, ya que actualmente entre la media noche y las 5 am solo se pueden hacer un máximo de 20 vuelos.



Lo anterior, por las condiciones estipuladas en la licencia ambiental del aeropuerto, que fue otorgada hace 20 años y que incluye estrictas limitaciones para cuidar que no se excedan los niveles de ruido permitidos.



Sin embargo, según el funcionario, más del 95% de los aviones que operan hoy en El Dorado son ‘etapa cuatro de ruido’, es decir que cuentan con tecnología que mitiga considerablemente las emisiones sonoras, razón por la cual, considera que la licencia podría ser replanteada.



Además, dice que si se puede ampliar el horario, la capacidad a nivel operativo en el corto plazo de la terminal podría aumentar, al menos, en un 20%. “La licencia ambiental no se refiere al número de operaciones que se hacen durante la noche, sino al nivel de ruido permitido. Precisamente en eso consiste la prueba piloto que queremos hacer, para demostrar que no importa el número de operaciones que se hagan, porque los niveles de ruido no se van a superar”, explicó Salazar.



Se espera que esta semana la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se pronuncie acerca de la posible prueba piloto, que de ser aprobada, duraría seis meses. Periodo durante el cual se harían las mediciones para determinar si, efectivamente, se puede volar en El Dorado todo el día y toda la noche, de manera definitiva.



CAPACIDAD AUTORIZADA



Pese a que la capacidad declarada de este aeropuerto dice que se pueden operar 74 vuelos por hora, las aerolíneas han señalado en repetidas ocasiones que esa cifra no corresponde a la realidad, pues no siempre está disponible esa cantidad de cupos y, al final, los vuelos se represan.



Frente a esto, Salazar señaló que la asignación de los turnos para aterrizar o despegar los aviones, llamados técnicamente ‘slots’, recientemente se está haciendo de manera más estricta y que se está evaluando la posibilidad de reducir la capacidad declarada.

De esa manera, al no trabajar permanentemente con la capacidad máxima, se podría tener un ‘colchón’ de tiempo para que, en caso de lo que un vuelo se retrase por cualquier razón, eso no impacte negativamente los demás itinerarios, como sucede ahora.



“Anteriormente se delegaban los espacios por el orden de llegada de las peticiones. Ahora estamos implementando la regulación de ‘slots’ para distribuir la operación en aquellos horarios que no son pico de manera estratégica, Incluso, estamos exigiendo a la aviación no regular, que no puede volar sino tiene un ‘slot’ asignado con anterioridad”, agregó Salazar.



De esta manera, afirma que durante agosto se logró reducir en un 65% la cantidad de vuelos afectados y/o retrasados a causa de la sobredemanda. Situación que había sido dramática durante julio pasado.



OTRAS MEDIDAS



Por otro lado, Salazar explicó que con las condiciones vigentes las aeronaves tienen que buscar aterrizar en el aeropuerto en dirección oriente occidente y despegar en sentido contrario, de oriente a occidente. Por lo que, “al tener operaciones encontradas, necesariamente se reduce la eficiencia”, aseguró.



Entonces, como una primera medida, desde hace unas semanas la Aerocivil decretó ‘contraflujo’ entre las 5 am y las 6 am, para que durante los primeros 30 minutos solo se operen aterrizajes y la siguiente media hora, solo despegues. “Con esto hemos logrado disminuir la congestión, teniendo en cuenta que la franja más demandada es la que va entre las 5 am y las 7 am. Antes se podían hacer 20 operaciones por hora y así fueron 37”, dijo Salazar.





Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co