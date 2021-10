Air-e alista su propia subasta para las energías renovables

A falta de una, el país tendrá dos subastas de energía eléctrica, para contratos de largo plazo y proyectos de fuentes de generación renovable no convencional, en las próximas semanas.

Además del concurso para la oferta pública de la Nación, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía (MME), la empresa Air-e, filial de Enerpereira, también viene preparando la suya; y su proceso también busca asignar más espacio a la electricidad de fuentes limpias para atender su mercado, en una estrategia que le ayudará a apalancar inversiones por US$500 millones.



Esta nueva subasta, que será presentada por la empresa de manera oficial mañana jueves en el marco del congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), en Cartagena, está programada para su desarrollo el 22 de noviembre, prácticamente un mes después de la que llevará a cabo la Nación con ayuda de XM (26 de octubre).



Portafolio pudo establecer con fuentes de la compañía que desarrolla las actividades de distribución y comercialización de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que antes pertenecían al mercado de Electricaribe, que la oferta pública solo será exclusiva para las plantas eólicas y solares.



VIABILIZAR ENERGÍAS LIMPIAS

​

La intención de Air-e con la subasta es viabilizar proyectos de energía limpia no convencional en la región Caribe, preferiblemente en los tres departamentos donde desarrolla su operación (antes mercado de Caribe Sol).



Sin embargo, los técnicos de la empresa no descartan que iniciativas a gran escala ubicadas en otras partes del territorio nacional, y que ofrezcan un buen precio, así como excepcionales condiciones, sean tenidas en cuenta dentro del proceso.

Pero, cabe resaltar, que la prioridad será para las plantas eólicas y solares localizadas en los tres departamentos.



El modelo trazado para la subasta será una convocatoria abierta para que aquellos proyectos con mejor precio puedan negociar con Air-e los contratos de largo plazo, la capacidad total instalada de la oferta será entre 300 y 500 megavatios (MW), y el número de plantas dependerá de los tamaños de las plantas.



Los técnicos de Air-e calculan que pueden ser dos proyectos de 200 MW o 20 iniciativas de 20 MW cada una. Además, lo proyectado por la compañía es que las plantas solares con asignación entren en operación a partir del 1 de enero del 2023, y las eólicas desde el 1 de enero de 2024.



El objetivo principal con las plantas que reciban la asignación es atender una parte de la creciente demanda en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, cuyo consumo de electricidad es uno de los que más crece en el país.



Así mismo, se pretende suministrar energía eléctrica con la puesta en competencia de aquellos proyectos renovables que son calificados como “no factibles” porque no tienen PPAs (Power Purchase Agreement), y que son acuerdos o contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor.



La intención es que la operación de las plantas eólicas y/o solares que tengan asignación en la subasta sea de 15 años, y se podría extender a 20 años, y el contrato que se firme es el denominado “pague lo condicionado”, es decir la electricidad que entregue el proyecto lo compra Air-e con un mínimo de generación, para que los proyectos tengan un estímulo de disponibilidad.



Pero más allá de los resultados que obtenga de la subasta de contratos de largo plazo para renovables, en el fondo Air-e busca además con la oferta pública agregar a su portafolio proyectos de generación eléctrica limpia no convencional, teniendo en cuenta que es una distribuidora y comercializadora de energía.



Así mismo, la subasta le permitirá a la compañía abrir la opción de comprar un paquete de energía 100% renovable para atender a sus usuarios no regulados.



SUBASTA DEL GOBIERNO



En cuanto a la subasta que adelanta la Nación, a través de XM, una vez finalizada la etapa de subsanación de los requisitos legales, financieros y técnicos establecidos en el pliego de condiciones para los participantes de la subasta de energías renovables, 69 participantes (47 compradores y 22 de vendedores) continúan en el proceso.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio