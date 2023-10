Licitación de la II línea del metro de Bogotá está próxima a abrirse

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que en los próximos días se dará apertura a la licitación de la construcción de la segunda línea del metro. Esto luego de que se suspendiera el proceso que se tenía previsto el pasado 29 de septiembre por situaciones contractuales.



"Lo que le vamos a prometer a Bogotá es que vamos a hacer la segunda línea a Suba Engativá. Esta semana se abre la licitación de la segunda línea del Metro, la primera subterránea", explicó López.

Hasta el momento, hay cuatro empresas interesadas que ya cumplieron los requisitos técnicos de precalificación y que deberán presentar sus propuestas ante el Comité Directivo del Metro de Bogotá. El proceso de selección cerraría en febrero de 2024.

Los grupos oferentes son: APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ (Mota Engil Colombia S.A.S; CRRC CO Limited Sucursal Colombia); APCA: APCA METRO LÍNEA 2 (China Harbour Engineering Company Limited, Xi’an Rail Transportation Group Company Limited); APCA: APCA BOGOTÁ METRO 2 (China Railway Construction Electrification, Bureau Group Co. Ltd, China Railway Construction Corporation, International Investment Co. Ltd); y APCA: UNIÓN L2 BOGOTÁ METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S, Acciona Concesiones S.L, CAF Investment Projects S.A.).

Detalles del proyecto

Según ha dado a conocer la empresa Metro, el proyecto beneficiaría a más de 1,4 millones de habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Además, contaría con 15,5 kilómetros subterráneos que irían desde la Calle 72 con Avenida Caracas, hasta la Calle 145 con Carrera 141.

La Línea 2 sería 100 % automatizada y empezaría a operar con 25 trenes de 140 metros de longitud con capacidad para movilizar a cerca de 50.000 pasajeros por hora en cada sentido. Este tramo estaría compuesto por 11 estaciones, de las cuales 10 serían subterráneas y una elevada.

