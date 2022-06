Alza de 1,4% en mayo en costos de edificaciones

Este año, la inflación ha tocado todos los sectores. El costo en los insumos, ha golpeado fuertemente el costo final de productos terminados, y la industria de construcción no ha sido la excepción.



Según el último reporte del Departamento Administrativo de Estadística (Dane), la perspectiva de los distintos empresarios, es una realidad y los materiales para construcción de edificaciones y obras civiles están subiendo.



En el caso de las obras civiles, el informe de mayo, reveló que la variación mensual fue de 0,90%, en comparación con abril de 2022.



Sobre ello, destaca que tres de los cinco subgrupos relacionados con la construcción que destaca el estudio se ubicaron por encima del promedio nacional.



El primero de ellos fue Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,15%); tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales.



Y siguieron obras conexas (1,15%) y construcciones en minas y plantas industriales (1,13%).



Por otra parte, las agrupaciones de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil se ubicaron en un crecimiento de (0,88%), y carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,65%), por debajo del promedio nacional.



Iniciaciones de vivienda



Ahora bien, sobre vivienda, el Dane reveló que el aumento fue mayor que en el rubro anterior llegando hasta un 1,40% más, en comparación con abril de 2022.



En el informe se destaca la categoría des de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (1,53%), mientras que la clase de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,32%).



Y es que ese aumento en el costo de los insumos sobre vivienda, es analizado por los expertos quienes aseguran que al menos por 2022, no bajarán.



En un informe para La Haus, Yaneth Romero, socia de auditoría y experta en vivienda de Crowe Colombia, dijo esta alza incidirá en los precios de la vivienda y a su vez, afectará el poder adquisitivo de las personas.



“El valor del componente de hierro y aceros subió 33,47%, siendo de nuevo el insumo de mayor incremento. Esta situación no solo ha hecho que se disparen los precios de las propiedades, sino que también se ponga en riesgo el inicio y ejecución de las obras para 2022”, dijo al respecto la experta en vivienda.



Pese a ese inminente bache en el buen camino que emprende el sector de construcción de vivienda, Romero hace hincapié en que se cierre como un buen año en la industria.

“Aunque se espera que el crecimiento positivo en el sector sea sostenido en 2022, aún quedan retos en cuanto al alza en precios y disponibilidad de algunos materiales de construcción, así como incertidumbre sobre la continuidad de la Política Social de Vivienda con la llegada de un periodo electoral”, dijo al respecto.



Así, la experta hace el llamado a comprar vivienda este año ya que se “avecinan subidas de tasas que harán el dinero costoso, pero aun es tiempo de aprovechar”, esto sumado con los alivios brindados por el Estado.



PAULA ANDREA GALEANO