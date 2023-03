Ambiente Living: el camino a seguir para su internacionalización

Ambiente Living acaba de recibir el premio ‘Global Honoree’ como la tienda ganadora 2023 que otorga la International Housewares Association. Compitió con ‘las grandes ligas’ del comercio especializado para el hogar en el mundo.



Su creadora, Patricia Vélez, resalta la importancia del premio, un ‘validador’ para la internacionalización.



¿Qué premio ganaron?



Tras un proceso, fuimos elegidos por Fenalco el año pasado para representar a Colombia ante la International Housewares Association, entidad que está en Chicago y hace una de las principales ferias del mundo en hogar. Luego de otra presentación documentada fuimos a Chicago a participar y nos invitaron a la selección de los premios que otorgan.



Tienen varias categorías y estaba el ‘Global Honoree’ para la tienda ganadora 2023. Era un proceso difícil, participan tiendas de una categoría muy elevada como El Corte Inglés y Harrods. Con Ambiente Living íbamos en representación de Colombia. Ganamos el premio y estamos muy felices. Es una señal de que en Colombia somos capaces de producir empresas, de competir a nivel mundial y de ganar.



¿Qué se reconoció en la marca para que ganara?



El premio es para retail en sector hogar. Después de la pandemia hay cambios sustanciales en la manera en la que la gente compra. Esto ha abierto la pregunta sobre cuál es el futuro del retail físico. Ellos vieron en nosotros una tienda que va a conservarse en el futuro porque combina la experiencia multisensorial, vincula los cinco sentidos a la compra y al entretenimiento de las personas que van. El entretenimiento no es reemplazado por el online.



¿Cómo es Ambiente Living?



Es una tienda con un formato que vende muebles, decoración, iluminación, pero tiene un formato donde se vincula un restaurante, tiene música en vivo, con un gran piano de cola. Aquí la gente se toma una copa de vino recorriendo la tienda. Organizamos desfiles de moda y conciertos e invitamos marcas de otros sectores para que participen, entre otras actividades. Entonces es una tienda de experiencia y eso no lo reemplaza el comercio digital. Nos hemos enfocado a apoyar artistas locales, grafiteros y artesanos contactados directamente.



¿Cuántas tiendas tienen?



Tenemos 6 en Medellín, Barranquilla y Bogotá, y vamos a abrir Cali. Son tiendas de entre 1.000 y 1.500 metros, grandes.



¿El premio anima a la internacionalización?



Esa es nuestra ilusión y en eso estamos concentrados, hemos tenido varias personas que nos han contactado a nivel mundial, México, Estados Unidos, ven en nosotros el potencial de crecimiento a nivel mundial y nos queremos proyectar como una marca colombiana. Por eso hemos tratado de publicar productos locales y auténticos. Por ejemplo, estamos trabajando con El Carmen de Viboral en un proyecto de vajillas.

Por eso creo que es importante la marca, hoy en día lo que se está exportando con franquicias son los restaurantes y el entretenimiento y el producto exclusivo y con diseño. Y creo que tenemos la combinación de los tres elementos.



¿Ya tiene algo concreto?



La marca está registrada en casi todos los países del mundo y empresas constituidas en Estados Unidos y España. Hay que arrancar en asesoría legal, en la manera de llegar en la logística con unos productos que son pesados y difíciles de exportar. Estamos consolidando qué parte de nuestro portafolio compite a nivel mundial. Queremos abrir dos tiendas insignias propias y crecer con franquiciados.

Patricia Vélez, creadora de Ambiente Living. Archivo particular

¿Y los lugares?



Está claro que Miami y Madrid, y países como México con un gran potencial, porque su cultura es muy parecida a la nuestra. Hay otros países interesantes en América Latina pero también están los países árabes. No nos cerramos a poder llegar a cualquier parte del mundo porque, adicionalmente, este premio ha sido un validador.



¿Cómo le va a Ambiente Gourmet?



En Colombia tenemos 50 tiendas, y otras 60 o 70 puntos dentro de almacenes como Carulla, Falabella y en tiendas especializadas. Es una gran marca, hermana de Ambiente Living.



¿Cómo ve la llegada de Ikea al país?



Es un gran jugador, interesante. Maneja otro concepto para quienes quieren una solución con diseño y practicidad. Diría que no competimos, nos complementamos.



¿Qué expectativas tienen para este año?



El 2022 fue un año muy bueno. Este empezó más difícil, por la inflación. Es una etapa más en el comercio, hay que preparase y trabajar.



¿Cuántos años lleva en el comercio y cuáles son sus logros frente a un 'retail' liderado por hombres?



Llevo 20 años, soy abogada de profesión y trabajo desde que me conozco. Creo que sí es un mundo muy machista. Tenemos una gran labor las que hemos tenido la suerte de ser empresarias para trabajar con otras mujeres. Tenemos 350 personas y cerca del 90% son mujeres y muchas son madres cabezas de familia. También son empresarias porque tienen que manejar esa gran empresa que son sus casas, con su salario y tienen que tener liderazgo y fortaleza. Creo que el hecho de ser mujer me hace mucho más cercana a mi equipo.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio