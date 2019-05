América Latina debe invertir 6% del PIB en infraestructura

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que los fondos institucionales a nivel mundial reúnen recursos por 85.000 millones de dólares –que se duplicarían en cinco años–, los cuales necesitan invertir en proyectos de largo plazo para poder responder con sus compromisos a futuro.



Sin embargo, hoy en día, menos del uno por ciento de ese capital es atraído a proyectos de infraestructura en Latinoamérica, a pesar de que es una de las regiones con mayores falencias en este aspecto a nivel global.



(‘El cuello de botella en infraestructura es por la falta de proyectos’).



A lo anterior se suma el hecho de que la región invierte aproximadamente el 3,5 por ciento de su PIB a este rubro, es decir, 2,5 por ciento menos de lo que el organismo multilateral considera que debería para mejorar su situación. Así, en concreto, se estima que la inyección de capital ronda los 150.000 millones de dólares anuales, que por la falta de recursos estatales, podrían ser desembolsados por el sector privado bajo el modelo de asociación público - privada (APP).



“Las aseguradoras y fondos de pensiones, e incluso algunos fondos locales soberanos, que crecen exponencialmente y tienen mucha liquidez, necesitan hacer inversiones de larga duración con urgencia para poder pagar sus pensiones y sus pólizas en el futuro, y para eso necesitan encontrar proyectos que les rindan más porque hoy en días las tasas de interés son muy bajas”, señaló Alexandre Meira da Rosa, vicepresidente de países del BID, en el inicio del foro ‘PPP Américas 2019’, que se inauguró este miércoles en República Dominicana.



El directivo también indicó que “al mismo tiempo, Latinoamérica está absurdamente necesitada de inversión en infraestructura, entonces tenemos que cerrar esa brecha”.



El problema, de acuerdo con Meira, es que las naciones deben invertir más tiempo y recursos a la planeación de los proyectos antes de presentarlos al mercado, para evidenciar que son viables y financiables.



“Hablamos con inversores institucionales por todo el mundo, y una y otra vez escuchamos lo mismo. Por un lado, los gobiernos sienten que tienen los proyectos, pero cuando los inversores los revisan dicen: ‘Eso no es un proyecto, eso es una idea, un concepto, una necesidad o un diagnóstico, pero le falta mucho trabajo’. Lo que las entidades privadas buscan es tener claridad sobre sus responsabilidades, los riesgos que deben asumir y la factibilidad, evaluar, por ejemplo, el avance de los licenciamientos ambientales y la gestión de predios. Eso hace falta, es decir, la preinversión”, agregó el directivo de la multilateral.



Colombia, según la visión de la entidad, no está exenta de esa situación. Y es que a pesar de que es uno de los países de la región con más experiencia en materia de APP, necesita fortalecer sus marcos regulatorios para hacer más eficientes los procesos, de acuerdo con el BID.



“En Colombia se asignaron 8.400 millones de dólares en proyectos de APP en los últimos años, posiblemente uno de los programas más robustos de este tipo en la región. A mi manera de ver, este modelo sí ha funcionado. Los problemas que han tenido son los mismos que en otros países, pero eso se debe fundamentalmente a una cuestión de transparencia, no a una falta de efectividad de las APP en sí”, agregó Meira.



En esa medida, según James Scriven, gerente general de BID Invest, para atraer de manera efectiva al sector privado, lo más importante es ofrecer estabilidad jurídica, teniendo en cuenta que las APP se contratan al largo plazo.



“Las soluciones que tienen que venir para atraer inversión desde los gobiernos tienen que ver con dinero. Hay muchas otras cosas más relevantes. La estabilidad en el marco regulatorio y las garantías son fundamentales. Eso no requiere fondos públicos, sino gestión. Entonces se trata de una visión a largo plazo”, concluyó Scriven.



MANTENER LA REGLAS DE JUEGO ES CLAVE: BID



De acuerdo con James Scriven, gerente de BID Invest, las grandes necesidades de financiación en infraestructura y el avanzado marco regulatorio facilitan la atracción de inversiones, pero es clave evitar “giros políticos fuertes” en Latinoamérica y mantener las “reglas de juego”. También indicó que “la incertidumbre juega en contra de las Inversiones. Los giros políticos muy fuertes no dejan tranquilos a los inversores, por lo que es importante que no se cambien de las reglas de juego”. Durante su presentación, concluyó que: cada país “puede tener un gobierno de izquierda o de derecha, pero cuando ciertos activos o inversiones vienen con un marco regulatorio, es clave ser consistente en el largo plazo. Hemos visto cambios de gobierno en diferentes países. Si se mantienen los marcos, las inversiones siguen adelante”.