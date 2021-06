Cómo se han portado los servicios públicos en el país durante el covid

Esta semana se conmemoró el Día Mundial de los Servicios Públicos y, según Andesco, el gremio que representa al sector, Colombia es de los países con mayores avances en materia de cobertura en la región.



Camilo Sánchez, presidente de Andesco, habló sobre el panorama nacional y los retos que tiene el país.



El sector de servicios públicos no ha parado con la pandemia, ¿qué tanto cambió este último año?



El sector estaba preparado para una contingencia como esta. Nadie puede quejarse, durante la pandemia y los paros hemos tenido los servicios públicos de manera continua y efectiva. Algo para resaltar es el ‘todos ponen’, el gobierno ha puesto incentivos, subsidios y una normatividad que ha ayudado a avanzar, los empresarios han puesto la tecnología, inversiones y solidaridad. Se reconectó a muchos que no pagaban, en el caso de agua potable fueron 330.000 usuarios, lo que implica 1,2 millones de personas. Aunque han caído los recaudos ha sido inferior a lo que se esperaba por toda esta crisis que hemos vivido por 16 meses.



¿Qué tanto se impacto el recaudo?



El año pasado se llegó a caer hasta 45%, pero la cultura de pago ha mejorado, la gente ha entendido la importancia de los servicios, y que si no pagan se ponen en riesgo y los más pobres serían los más perjudicados. Se está llegando a acuerdos de pago y diferimientos de tarifas de las facturas. No podemos poner en riesgo la prestación porque los servicios son fundamentales para la reactivación.



¿Cuánto aporta el sector a la economía?



El sector genera 500.000 empleos, de ellos 150.000 son directos. El gremio nuestro representa 7% del PIB colombiano y somos 160 empresas. Eso demuestra el impacto tan importante que tiene en Colombia y en la economía los servicios públicos, es algo transversal, porque si no hay agua, energía o TIC, no hay economía que valga, por eso estamos muy empeñados en seguir haciendo inversiones.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Tomado de presidencia.gov.co

¿Cuáles son algunas de las inversiones?



En la Guajira estamos mejorando con eólica y solar, energías que van a entrar y representar 12% de nuestra matriz, y se invertirán más de $10 billones en el departamento. En acueductos, las empresas más grandes están haciendo inversiones fundamentales para seguir cerrando la brecha y tener mayor cobertura en todo el territorio, y estamos haciendo sinergias con el Ministerio de Vivienda. Eso reactiva la economía en todos los rincones.



Vemos como Afinia y Air-e están haciendo una transformación que está mejorando la productividad en la Costa Atlántica, que representa el 24% de la energía colombiana. Y en Bogotá, Enel y Grupo Energía Bogotá han llegado a acuerdos fundamentales y en los próximos años vamos a tener inversiones superiores a los $5 billones para mejorar los servicios y ayudar a la reactivación económica.



¿Qué cambios se han dado en el consumo de servicios por la coyuntura?



Anteriormente nunca se hubiera escuchado a las empresas diciéndole a la gente que hay que consumir lo óptimo, no desperdiciar agua o luz, es un momento crítico y todos debemos ser conscientes. El precio ha quedado fijo, porque el metro cúbico y el kilovatio hora se congelaron, lo único que cambia es el consumo, y si aumenta de forma desmedida por eso se disparan las facturas. La otra parte son los medidores inteligentes, para mejorar el consumo y medir la información real.



¿Cómo está la cobertura hoy y qué proyecciones tienen para 2021?



Colombia es un ejemplo en Latinoamérica en cobertura de servicios, estamos mejor que otros países y seguimos cerrando brechas. Las proyecciones de cobertura de Andesco para finalizar 2021 son, energía en 97,5%, acueducto 87,5%, alcantarillado 78%, correcta disposición de excretas ya sea con alcantarillado o soluciones individuales 94%; gas natural 69%; aseo 83%; conexión a internet móvil 62%; telefonía móvil 66,7 millones de líneas activas que equivalen a 132 líneas por cada 100 habitantes; en líneas fijas la meta es 7,4 millones y 92% de los hogares tendrá servicio de televisión.



¿Qué tan amplia están las brechas entre lo rural lo urbano?



Ese es el problema grave que tiene el país. Tenemos muy buena cobertura en las ciudades y el gran ‘gap’, o el mayor problema, está en las regiones. Es allí donde se debe hacer la mayor inversión, porque es donde se está fallando. En las grandes ciudades realmente son muy altas las coberturas, pero en ‘pueblitos’ o zonas dispersas o con pocos usuarios es que se debe cerrar la brecha.



En la propuesta de reforma tributaria que se cayó se hablaba de algunas sobretasas. Se viene una nueva iniciativa, ¿tienen alguna propuesta o han conversado con el Gobierno?



Primero, quedó claro que no se van a tocar los servicios públicos, ponerle impuestos es una locura, es castigar a los de menores ingresos. En Colombia ya tenemos un sistema de incentivos donde hay subsidios cruzados, los estratos 5 y 6 subsidian a los estratos más bajos, y esto está funcionando.



Tenemos algunas propuestas en temas de movilidad, estamos borrando con el codo lo que se hizo con la mano, porque tenemos IVA de 19% para los vehículos de gas y de 5% para los eléctricos. Son dos puntos que se deberían quitar si queremos ayudar al cambio climático y es un incentivo que vamos a solicitar, es un beneficio social, ambiental, y mejoraría la capacidad de las empresas de tener una nueva flota, lo que redundará en mayor empleo y desarrollo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio