Por qué genera preocupación la App del río Magdalena

Por más de una década, el río Magdalena ha tenido que estar en constante mantenimiento, pues los sedimentos poco a poco han hecho que esta importante conexión fluvial pierda su potencial de navegabilidad.



Con la necesidad de una solución que garantice este proceso, nació el plan de la App del río Magdalena, que por años ha tratado de ejecutarse, y que en los últimos cuatro años se convirtió en uno de los proyectos emblema del gobierno del presidente Iván Duque.



El proceso de licitación culminaría el próximo 27 de mayo, pero la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que está en la cabeza del proyecto anunció que esta cambiaría al próximo 16 de junio, “atendiendo las solicitudes de los interesados” con el fin de que los oferentes terminen sus ofertas.



Y aunque la Agencia fue enfática que tanto la adjudicación del proceso como la firma estaría listo antes de que acabara el Gobierno actual, los gremios mostraron su preocupación.



Lucas Ávila, director ejecutivo de la Asoportuaria, manifestó que no está seguro de lo afirmado por el Gobierno. “Nosotros no tenemos mucha claridad, hay incertidumbre si el proyecto se va a materializar o no, con los gremios vemos muy complicado que un proyecto que se denominó por el Gobierno como prioritario se vaya a dejar hasta el final”, dijo.



En total, los cinco gremios (CCI, Asoportuaria, Comité Integral Atlántico, Andi y la Cámara de Comercio de Barranquilla) están escépticos ante lo asegurado por el Gobierno de dejar este proyecto firmado, pues si bien es posible legalmente darse el contrato, para ellos, es poco factible en la práctica.



“Existe escepticismo pues se había anunciado que la anterior era la última modificación del cronograma”, indicó la comunicación del gremio.



De adjudicarse, el proyecto durará 13 meses en fase de preconstrucción y el de construcción 4,5 años. La concesión se estima que sea por 15 años y seis meses.



En inversión, serán $1,53 billones ($0,45 en billones obra - capex y $1,08 billones en mantenimiento - opex. Esto, con el fin de recuperarlanavegabilidad del río con la intervención de 668 kilómetros.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio