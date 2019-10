ArcGIS para Catastro, solución para la administración de tierras

ArcGIS, solución para la administración de tierras, se convierte herramienta fundamental para los entes territoriales, en especial para documentar y administrar sus recursos, con miras a habilitarse como un gobierno moderno y digital, en aspectos tales como ofrecimiento de productos y servicios electrónicos, valuación de la propiedad, seguridad y tenencia de la tierra, correcto cálculo de impuestos, infraestructuras de datos espaciales y una planeación adecuada de su territorio.

Durante muchos años los Sistemas de Información Geográfica (SIG), han apoyado y han sido pieza fundamental en las oficinas catastrales del país y del mundo; a su vez, la Plataforma ArcGIS, ha estado presente en los procesos tecnológicos a lo largo de estos años, permitiendo a las organizaciones enfrentar los nuevos retos y la modernización del catastro en diferentes aspectos, suministrando flujos de trabajo eficientes y bien administrados, que redunda en sistemas rigurosos y que permiten gestionar la integridad y seguridad de los datos, generando capacidades tanto a la entidades involucradas en el proceso, como a la misma comunidad a través de los productos y servicios ofrecidos.



ArcGIS para Catastro permite aprovechar todas las capacidades de la Plataforma ArcGIS a través de un conjunto de herramientas, configuradas de tal forma que siguen flujos de trabajo en campo y oficina, necesarios para cumplir los procesos de la Gestión Catastral en las Entidades Territoriales.



ARCGIS PARA CATASTRO Y LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE



ArcGIS para Catastro, aprovecha toda la tecnología disponible almacenando y estructurando la información en geodatabase, exponiendo servicios geográficos a través de estándares abiertos, ofreciendo una Plataforma instalada y configurada en su propia infraestructura tecnológica o disponiéndola en la nube, integrando toda la plataforma y servicios a través de dispositivos móviles para captura y despliegue de información, así como también involucrando a la comunidad como parte de los procesos de la entidad, todo esto para ofrecer una plataforma geográfica acorde a las expectativas y objetivos de un Catastro Multipropósito en Colombia, ya sea para una organización a nivel nacional, regional, departamental o local.



ARCGIS PARA CATASTRO Y SUS DESAFÍOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS



Ahora bien, para afrontar los desafíos globales en términos de administración de tierras, ArcGIS para Catastro considera aspectos muy importantes que se presentan muy comunes en el día a día del catastro no solo en nuestro país sino a nivel mundial; estos desafíos son relacionados con llegar a tener catastros completos, actualizados, confiables, integrados con la oficina de registro, abiertos, digitales e interoperables.



DESAFÍOS PARA SUPERAR EN EL NUEVO CATASTRO MULTIPROPÓSITO



Fuente: Adaptación de presentación de Catastro Multipropósito, Presidencia de la República Catastros completos y actualizados



Tener un catastro completo es la tarea que la mayoría de los gobiernos buscan a diario, no solo por saber cuál es el inventario actual de sus propiedades, sino para garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra y proporcionar la información necesaria para apoyar un valor adecuado de los predios, impuestos bien liquidados y acceso a los servicios que el ciudadano requiere. En Colombia según cifras publicadas en el CONPES 3958 de 2019 “Con corte al 1 de enero de 2019, el 66,00 % del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,32 % no contaba con formación catastral y solo el 5,68 % del territorio nacional tenía información actualizada”. Con ArcGIS para Catastro, se pretende que las Entidades Territoriales cuenten con una plataforma que les ayude a tener un catastro completo y actualizado a través del uso de las diferentes herramientas y aplicaciones con que cuenta la Solución.





CATASTROS CONFIABLES



Un problema común en la mayoría de las entidades es la desorganización y la duplicidad de sus datos, en especial entre áreas que requieren en ocasiones la misma información geográfica y alfanumérica para su uso y aprovechamiento.



El caso de la información catastral no es ajeno a este fenómeno en el que muchas veces se encuentra información duplicada, desincronizada y poco confiable para objetivos tan importantes como la toma de decisiones y la valoración del mercado inmobiliario. Con la implementación de ArcGIS para Catastro, la Plataforma permite una integración y sincronización de la información de tal manera que los datos no estén duplicados y al contrario se encuentren totalmente integrados con las diferentes plataformas tanto geográficas como alfanuméricas con que cuenta la entidad.



CATASTROS INTEGRADOS CON REGISTRO



Un problema muy común es la falta de integración que existe entre la información catastral con la información registral, aspecto que al solucionarse permitiría tener una seguridad jurídica de los predios y una adecuada tenencia de la tierra. ArcGIS para Catastro considera que la integración entre la oficina de Catastro y Registro debe darse sin lugar a duda y es por eso que dentro de sus procesos y actividades están considerados.



CATASTROS ABIERTOS, DIGITALES E INTEROPERABLES



Involucrar a la comunidad en los procesos catastrales resulta importante no solo en la retroalimentación del funcionamiento y uso de los sistemas de información, sino también en brindar a los ciudadanos la información precisa y confiable de los procesos llevados a cabo por las administraciones.



El acceso a nuevos dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes, tabletas y computadores, se ha vuelto más común de lo que nos imaginamos hoy en día, es por eso que al generar productos y servicios para ofrecer al ciudadano es importante considerar su uso no solo en oficina, sino también en dispositivos móviles que permitan desplegar fácilmente mapas, aplicaciones, datos y productos de información para consulta abierta y publica.



ArcGIS para Catastro considera que la información catastral debe ser abierta, digital e interoperable y a través de herramientas como ArcGIS Hub, Open Data, ArcGIS Site, permite entregar tanto a la comunidad como a otras Entidades, ya sean públicas o privadas, la información disponible en temas catastrales de interés público o general.