Aseguran otros $2,4 billones para obra del metro de Bogotá

Mientras diversos sectores políticos buscan tumbar en las cortes el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, el Gobierno Nacional le dio un nuevo espaldarazo para conseguir otra parte de los recursos necesarios.



A través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la Administración emitió concepto favorable para que la Nación le dé su garantía plena a la Empresa Metro de Bogotá, de tal modo que esta pueda contratar operaciones de crédito público interno o externo hasta por $7,8 billones.



En la práctica, esto quiere decir que el Estado será ‘fiador’ de la compañía a cargo del proyecto, que debe aportar una parte de los recursos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de este proyecto, cuyo valor total asciende a $23 billones.



En buena parte, este espaldarazo que da la Nación –al ser garante de la Empresa Metro– se da gracias al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022. En uno de sus artículos (107), se autoriza al otorgamiento de los avales para proyectos que son cofinanciados, como es el caso del metro capitalino.



“En estos eventos, las entidades estatales podrán utilizar (…) entre otras, los flujos correspondientes a las vigencias futuras aprobadas por la instancia correspondiente”, señala el PND, que sirve como base para dar dicha garantía.



De esta forma, se garantiza que la Nación respalde la emisión de títulos deuda por parte de la Empresa Metro de Bogotá, que podrá hacerlo con una figura que estrenarían en este tipo de proyectos.



Se trata de los Títulos de Pago por Ejecución (TPE), tal y como los denominó el Ministerio de Hacienda, y cuyas principales características son que son autónomos, incondicionales e irrevocables, además de que están respaldados nada más y nada menos que por el Estado colombiano, lo cual hace que tengan, sí o sí, que ser pagados.



LISTO EL ACUERDO



El respaldo dado por el Gobierno tuvo un efecto inmediato en la continuidad del proceso de contratación del proyecto, si se tiene en cuenta que el Conpes aprobó este concepto favorable el pasado 26 de junio y solo un día después, la Empresa Metro autorizó el inicio del proceso para emitir dichos títulos.



A través del Acuerdo 7 del 2019, del 27 de junio del 2019, la junta directiva de esta entidad, dio vía libre a que Andrés Escobar, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, adelante “todas las gestiones necesarias para las operaciones de crédito público internas consistentes en la emisión de títulos valores (...)”, reza el documento.



De este modo, la junta de la empresa, autorizó a Escobar a buscar los mecanismos para que se lleve a cabo la emisión de los TPE, que tendrán un tope de $2,4 billones y se utilizarán para remunerar al concesionario en la construcción y puesta en marcha de la primera línea del metro de Bogotá, que espera comenzar obras el próximo año.



DE PARTE Y PARTE



De hecho, en esto último se ratificó tanto el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como el presidente Iván Duque. El primero aseguró que a diferencia de otros proyectos de metro, el que se adelanta actualmente en la ciudad está en un avance muy importante, al punto de que ya se abrió la Licitación Pública Internacional, la cual se adjudicará antes de terminar el año.



“El próximo alcalde no puede hacer nada para cambiar el metro; este va a quedar contratado, y ojalá los ciudadanos tomen nota de quiénes son los que no quieren que se haga realidad esta obra que ahora sí tiene los recursos”, dijo.



Y agregó que “la Empresa tiene nueve miembros, de los cuales tres son representantes del Gobierno Nacional, tres independientes, con un período de cinco años, y el alcalde solo tiene tres votos, así que no se pueden cambiar las cosas tan fácilmente”.



Por su parte, el presidente Duque, en entrevista con Canal Capital, dijo que: “Uno se pregunta si va a seguir el tire y afloje sobre el Metro y nunca se avanza, en Bogotá no se puede seguir jugando con politiquería con la ciudad. Ayudo con el Metro, estamos ayudando con el 70%; la ciudad lo necesita y si ya están los estudios y el proceso, vamos adelante con el Metro, no tiene sentido entorpecer el proyecto, hay que avanzar”.



Según el cronograma del proceso licitatorio, los contratos para la ejecución de este megaproyecto se adjudicarán a más tardar en octubre próximo, de tal modo que en el 2020 comience su obras (iniciando por el patio taller y después el viaducto), y así comience su operación en el 2025.



La primera línea del metro de Bogotá, que tendrá 24 kilómetros, estará conformada por 16 estaciones y proyecta movilizar a un millón de personas por día, entre el suroccidente y el nororiente de la capital.