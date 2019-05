Avanza estructuración de la Calle 13 y los Accesos Norte II

Dos obras de infraestructura vial que pretenden cambiarle la cara a los accesos de Bogotá, están un paso más cerca de concretarse.



Se trata de la anhelada ampliación de la calle 13, que fue propuesta en el 2017 y la construcción de la segunda fase de la vía Accesos Norte, que se planteó desde el 2014.



De acuerdo con el IDU, ambos proyectos ya tienen diseños estructurados.



Por un lado, la ‘nueva calle 13’, en la que se prevé que se extenderá una gran vía de seis carriles, con una longitud de 11,5 kilómetros (Km), más de 253.000 metros cuadrados de espacio público, y 23 km de ciclorruta, está surtiendo la etapa de aprobación de diseños.



Por un lado, la ANI se encuentra revisando la factibilidad del proyecto y, de la misma forma, otras trece entidades deben darle el visto bueno a los mencionados documentos antes de pasar a la siguiente etapa.



Los recursos para los estudios y diseños se extrajeron del Sistema General de Regalías (SGR).



La idea con esta autopista es, de acuerdo con la ANI, consolidar un solo corredor que se conecte con la vía de Fontibón, Facatativa - Los Alpes (Cundinamarca).



“Nuestra calle 13 arranca en el puente sobre el Río Bogotá. Por su parte, Bogotá va a hacer sus obras desde el Rió Bogotá hasta la carrera 50. Lo que nosotros estamos estructurando es un proyecto completo que tome, tanto a las obras de Bogotá, como las obras de Fontibón - Facatativá - Los Alpes, para hacer, una vez se revierta la concesión de esa vía de primera generación, un solo corredor. La reversión se hará el 23 de marzo del 2025”, señaló Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de gestión contractual de la ANI.



De acuerdo con el vocero, una vez se concluya esa etapa se podría abrir la licitación, ya que la idea es adjudicar el contrato este año.



Sin embargo, aún no es claro si este proyecto se desarrollará bajo el formato de APP privada o no.



Así mismo, el IDU destacó que se está trabajando en un convenio de cooperación con la ANI que avalaría la recepción de recursos originarios de los peajes a las afueras de la capital, para financiar la ampliación que valdría $3,5 billones.



Por su parte, la segunda fase de la vía Accesos Norte, que fue propuesta como una APP de iniciativa privada en el 2014, pero que no fue aprobada y ahora se está desarrollando como una iniciativa pública, sería adjudicada en noviembre próximo, de acuerdo con el cronograma oficial.



En este caso, la ANI estaría en medio de la negociación para adquirir los diseños originales, transacción que permitiría al proyecto ahorrarse dos años de trabajo si se hace esa gestión desde cero.



La ampliación planteada permitiría tener una Autopista Norte con cinco carriles por sentido para el tráfico mixto y uno para TransMilenio entre las calles 183 y la 245.



Además, el proyecto incluye la construcción de espacio público y una ciclorruta

Por su parte, en la carrera séptima se prevé una ampliación a doble calzada entre las calles 201 y la 245, levantar aceras de 9 metros de ancho, así como separadores y ciclorruta.



Ambas vías integradas en esta APP, sumarían 10,4 kilómetros de reconstrucción, 194.600 metros cuadrados nuevos de espacio público y 20,6 kilómetros de ciclorrutas.



La inversión aproximada estimada por el IDU es de $1,5 billones, los cuales en gran parte serían financiados con el pago del peaje de salida de Bogotá en ese sector.



Cabe señalar que uno de los temas más sensibles que han influido en la estructuración de la continuación de Accesos Norte tiene que ver con la revisión de las licencias ambientales pues el trazado estaría comprometiendo zona de reserva.



De acuerdo con la ANI, estos proyectos se están estudiando con prioridad dentro de la organización, ya que el avance en la gestión, construcción y renovación de los corredores aledaños a la capital están avanzando con mayor velocidad que los accesos a la ciudad.