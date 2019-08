Avanzan tres de cinco nuevas troncales de TransMilenio

Ayer se abrió oficialmente la licitación para construir las fases II y III de TransMilenio en Soacha, proyecto con el que se busca extender el servicio de transporte público masivo al sur de Bogotá, y que se está esperando desde el 2013, cuando se puso en funcionamiento la primera fase en ese municipio.



De acuerdo con el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca, estas obras quedarían contratadas en noviembre próximo y se espera que la materialización de estos nuevos tramos finalice en el 2023.



Sin embargo, este proyecto en particular, que costará más de $931.00 millones, no es la única ampliación en la red de TransMilenio que estaría cerca a volverse una realidad.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), antes de que se termine la actual Administración quedarían adjudicadas la construcción de otras dos troncales, y en la medida de los posible, de tres.



En el cronograma oficial de la entidad figura que también en noviembre se adjudicaría la ejecución de la troncal por la carrera 68 –desde la carrera Séptima hasta la Autopista Sur– y la de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, desde la avenida Circunvalar del sur hasta la avenida Las Américas.



En tanto, según el IDU, la troncal de la avenida Boyacá se encuentra en etapa de factibilidad y diseños, por lo que no alcanzaría a adjudicarse este año. Por su parte, la troncal de la Séptima, desde la calle 32 a la calle 200, a pesar de ser la más adelantada en cuanto a planeación, se encuentra estancada.

Por la séptima



De acuerdo con Yaneth Mantilla, directora de la entidad, la construcción de la troncal por la carrera Séptima se podría adjudicar en menos de una semana, de no ser porque actualmente se encuentra en medio de un proceso jurídico.



Cabe recordar que la licitación fue suspendida hace unos meses por una medida cautelar tomada por un juez administrativo de Bogotá, a raíz de que los habitantes del edificio Altos de la Cabrera, al nororiente de la capital, interpusieran una acción popular, al estar en desacuerdo con la construcción de dos puentes vehiculares.



Y aunque esa medida quedó sin efecto en julio pasado, todavía está pendiente un pronunciamiento de la Procuraduría, que también pidió suspender la licitación argumentando que hay falta de armonización de TM por la Séptima con las obras del Plan Parcial El Pedregal, en la calle 100.



“Estamos en las mesas de trabajo con las personas del proyecto de Pedregal. En cuanto al concepto del proceso licitatorio sabemos que está bien porque no podemos hacerle obras al privado. Ellos tienen la obligación de hacer unas obras al 2024 y si nosotros arrancamos (con TM) tendríamos que empatar antes de que eso suceda (en el 2024). Ese es el punto que estamos discutiendo. Antes de finalizar agosto tendríamos un cierre de mesas de trabajo con la Procuraduría”, señaló Mantilla.



Esa adjudicación, que inicialmente estaba planeada para darse en mayo, comprendería la construcción de 20 kilómetros que van desde la calle 32 hasta la 200, 22 estaciones y un patio taller. Además, se plantea la renovación de todas las aceras y el espacio público, la construcción de una ciclorruta de 11 kilómetros, tres puentes peatonales, cuatro puentes vehiculares y tres pasos subterráneos, uno de ellos en la calle 72, que uniría esa troncal con el futuro metro de la ciudad. La inversión sería de $2,4 billones.



POR LA CARRERA 68 Y LA CIUDAD DE CALI

La troncal de la 68, por su parte, está diseñada para tener 21 estaciones, andenes de ocho metros de ancho y atravesar 10 localidades (Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Kennedy, Usaquén, Chapinero, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos).



El valor de esta obra, la cual se extendería por unos 17 kilómetros de vía y que crearía 13 kilómetros de ciclorrutas, se estima en algo más de $3 billones.



La idea es que, a largo plazo, en la Séptima con calle 100, el proyecto se conecte con el metro. Según el IDU, la licitación se abriría en la segunda semana de septiembre y en noviembre sería adjudicada.



En cuanto a la troncal por la avenida Ciudad de Cali al sur, que solamente se extendería por el “tramo Conpes”, es decir, en el segmento que ya está financiado gracias al Conpes del Metro, la inversión sería de $992.805 millones. Este proyecto está en etapa de aprobación por parte de las empresas de servicios públicos y también se adjudicaría en unos tres meses.



SISTEMA EN SOACHA

De otro lado, en Soacha, el proyecto establece que la fase 2 se extienda desde la calle 22 de ese municipio hasta el sector de El Altico. Esto contempla 1,3 kilómetros de vía, dos estaciones sencillas con paradas para buses biarticulados y una estación intermedia, que tendrá nueve plataformas para buses alimentadores del sistema y seis de troncales.



A su vez, en la fase 3, se construiría un tramo de 2,6 kilómetros entre la Estación 3M y el futuro patio portal en el sector de El Vínculo. En el patio se harían nueve plataformas de alimentación y seis plataformas para recibir buses articulados y biarticulados de TransMilenio. Por otra parte, esta fase incorporará dos estaciones sencillas.



No obstante, de acuerdo con las autoridades, la adjudicación se realizará en dos lotes. El primero incluye a la calle 22 con la calle 15 sur (de Soacha) y abarca la licitación por obra (valorada en $292.592 millones) e interventoría por $23.189 millones. El segundo (entre la calle 15 sur y el patio portal que se construiría en el sector de El Vínculo) tiene una licitación de obra por $155.397 millones y una interventoría que asciende a $16.891 millones.



Finalmente, según el IDU, este año también se adjudicaría la ampliación de la troncal de la Caracas, desde Molinos hasta el portal de Usme, y la ampliación del patio en esa localidad, ambas por $560.000 millones.



