Los puntos de la avenida Caracas, en Bogotá, que estarán cerrados por obras del Metro

La Primera Línea del Metro de Bogotá avanza y con ello el traslado de redes (acueducto, alcantarillado, energía, telefonía y gas) en la Avenida Caracas, entre las calles 45 y 53, y las calles 26 y 28, por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., el cierre total de las calzadas mixtas.



Estos cierres inician este jueves 11 de abril, a partir de las 10:00 p.m. y se extenderán por un tiempo aproximado de dos meses.



Lea: ¡Extranjeros se toman las calles! son el 8% de los trayectos de Cabify en Medellín

Estos cierres se definieron por etapas así:



Tramo entre calles 45 y 53



Etapa 1: cierre total de calzada mixta occidental y cierre del carril oriental de la calzada mixta oriental, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



Etapa 2: cierre total de la calzada mixta oriental y cierre del carril occidental de la calzada mixta occidental, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



Etapa 3:



- Cierre por carriles en las calzadas oriental y occidental de TransMilenio de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



- Cierre total de calzada oriental y occidental de la calzada TransMilenio de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



Lea: Los 10 puntos donde más se registran accidentes de tránsito en Bogotá



La decisión de hacerlo por la Caracas es porque esta Avenida tiene más posibilidades de redesarrollo urbano que la Carrera Décima y es mucho más ancha que la 11. Archivo Particular

Vehículos particulares Etapa 1

- Los usuarios que circulan en sentido norte-sur por la Av. Caracas deberán tomar la Av. Calle 53 al occidente – Carrera 18 al sur – Diagonal 45D/Diagonal 44Bis al oriente por donde se empalman a su recorrido habitual (ver color morado - mapa 2).



- Los usuarios que provienen del occidente por las bocacalles entre Av. Calle 53 y Calle 45 y desean tomar la Av. Caracas al sur deberán tomar la Carrera 15 al sur – Calle 45A al oriente por donde se empalman a su recorrido habitual (ver color verde - mapa 2).

Etapa 1 de movilidad Secretaría de Movilidad

Vehículos particulares Etapa 2

- Los usuarios que circulan en sentido sur-norte por la Av. Caracas deberán tomar la Av. Calle 45 al oriente – Av. Carrera 7 al norte - Av. Calle 53 al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual (ver color morado - mapa 3).



- Los usuarios que circulan en sentido sur-norte por la Av. Caracas deberán tomar la Av. Calle 45 al oriente – Carrera 6 al norte – Calle 46 al occidente – Carrera 9 al norte – Av. Calle 53 al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual (ver color azul - mapa 3).



- Los usuarios que circulan en sentido occidente-oriente por la Av. Calle 53 y desean tomar la Av. Caracas al norte deberán tomar la Carrera 13 al sur – Calle 52 al oriente – Carrera 9 al norte – Av. Calle 53 al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual (ver color rojo - mapa 3).

Etapa 2 de movilidad Secretaría de Movilidad

Vehículos particulares Etapa 3

Los buses del sistema Transmilenio del componente troncal, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado en cada una de las calzadas (ver mapa).



En el horario 00:30 a las 03:30 los buses del sistema Transmilenio del componente troncal deberán circular por las calzadas mixtas.



Lea: Lanzan plan ‘caza infractores’ en la vía al Llano, en busca de conductores reincidentes

Etapa 3 de movilidad Transmilenio Secretaría de Movilidad

Tramo entre calles 45 y 53



Etapa 1: cierre total de la calzada mixta occidental y cierre del carril oriental de la calzada mixta oriental, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



Etapa 2: cierre total de la calzada mixta oriental y cierre del carril occidental de la calzada mixta occidental, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



Etapa 3:



- Cierre por carriles en las calzadas oriental y occidental de TransMilenio de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



- Cierre total de calzada oriental y occidental de la calzada TransMilenio de 12:30 a.m. a 3:30 a.m.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio