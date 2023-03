De más de 15 obras de valorización en Bogotá sólo han entregado una

La Procuraduría prendió las alarmas porque en Bogotá mediante el Acuerdo 724 de 2018, se contrataron más de 15 obras y sólo se ha hecho entrega de una, 67% está en ejecución con un porcentaje de avance del 28%, el 17% de los proyectos se encuentran suspendidos y del 11 % no se suministran datos.



La perla surgió cuando la Procuraduría General de la Nación inició vigilancia preventiva a la ejecución de las obras de valorización aprobadas para Bogotá desde el 2013 hasta el 2018.



Frente a los contratos y las partidas la entidad requirió al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para que señalara las razones en los retrasos de la ejecución, la situación jurídica del gran número de proyectos suspendidos, el manejo dado a los recursos que fueron recaudados desde hace tantos años y el plan de acción de la administración para darle cumplimiento a las obras que los bogotanos han esperado incluso desde el año 2013.



Para evitar que las obras queden en el congelador o peor aún que los recursos de los bogotanos se puedan perder la Procuraduría instalará una mesa de trabajo de seguimiento permanente a la ejecución de las obras de valorización, donde exhortará a las entidades involucradas a levantar las respectivas suspensiones y en consiguiente garantizar la ejecución de cada uno de los proyectos para cumplir la agenda de la administración con los ciudadanos.



Frente al cumplimiento del Acuerdo 523 de 2013, el ministerio público encontró que solamente el 55% de las obras aprobadas han sido entregadas, un 36 % tienen un porcentaje de ejecución inferior al 51 % y del 9% no se suministran datos de ejecución.



Si bien en ambos acuerdos con perversa ejecución el porcentaje de contratos de los que no se suministran datos en bajo, no deja de ser preocupante que en pleno siglo XXI existan formas de contratar con el Distrito y lograr evadir cualquier indicio sobre un contrato, su seguimiento y ejecución.



Hay que advertir que el período investigado no tiene nada que ver con la actual administración de Claudia López, lo que si pasa es que es el IDU como administrador de contratos y obras de la capital del país es el que debe suministrar la información y quien deberá hacer frente a los contratistas para que cumplan los contratos firmados y entreguen las obras en cuestión que les fueron adjudicadas.



El IDU con ofertas laborales



De otra parte, ayer se conoció que el Instituto de Desarrollo Urbano busca más de 1.300 trabajadores para apoyar los más de 297 frentes de obra que se están adelantando en los principales proyectos de la ciudad.



Las vacantes se estarán ofertando hoy en el Palacio de los Deportes (calle 63 con transversal 47) desde las 9 de la mañana.



Los puestos son para trabajar en la avenida 68, avenida Ciudad de Cali, la avenida El Rincón y para conservación de la malla vial. Requiere: brigadistas de Orden, Aseo y Limpieza, cadeneros, auxiliares de tráfico, guías cívicos, oficiales de construcción.

y ayudantes de obra.



