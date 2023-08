Licitación de obras para la nueva calle 13 en Bogotá queda desierta

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá declaró desierta la licitación para los lotes tres y cuatro de la calle 13.



Según explicó la entidad, para este proceso, que fue abierto el pasado 15 de mayo, no se recibieron ofertas, razón por la que se declaró desierta la licitación, pese a haber escuchado al sector e incluir algunos ajustes propuestos.



Por lo tanto, el IDU adelantará en los próximos días mesas técnicas con el mercado y, con base en los resultados, se establecerá el futuro de estos tramos que faltan por adjudicar, dada la importancia que tiene este corredor para la movilidad y, en especial, para el transporte de carga.



El instituto recordó que se llevaron a cabo diversas reuniones previas al proceso de la apertura de la licitación y se hicieron ajustes en aspectos técnicos tales como:



- Mayor plazo de preconstrucción (de seis a ocho meses).



- Actualización de precios a partir de las cotizaciones realizadas en el primer semestre del año.



- Disminución de contratación a mínimo el 20 % de mano de obra no calificada de las localidades que atraviesa el proyecto.



- Ajuste al AIU (administración, imprevistos, utilidad).



- Modificación a la matriz de riesgos para redistribuir y mitigar de una mejor manera los mismos.



- Manejo del equipo requerido dependiendo de los frentes de obra en curso, pago de la etapa de preconstrucción.



Con estos ajustes, socializados en audiencia pública, en medio de un proceso transparente, se buscó ampliar la participación y pluralidad de los posibles oferentes en el nuevo proceso sobre el que no se obtuvieron propuestas para ser evaluadas.



La obra para la nueva calle 13 está dividida en cinco lotes que suman una inversión de $2,5 billones, de los cuales, el 70 % es cofinanciado por parte de la Nación y el 30 % restante por el Distrito.



El proyecto busca mejorar la movilidad en esta arteria de la ciudad, especialmente en las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.



Ya hablando de los lotes en cuestión, estos corresponden a:



- Lote 3: tramo comprendido entre la carrera 69F hasta la carrera 100.



- Lote 4: tramo comprendido entre la carrera 100 hasta el límite del Distrito (río

Bogotá, empalmando con puentes existentes).



