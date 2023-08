Guía para conocer los nuevos cambios en TransMilenio

Desde el pasado 12 de agosto, TransMilenio implementó una serie de cambios en su sistema, los cuales incluyen ajustes en unas cuantas rutas y estaciones que han sido renombradas.



Para que estas modificaciones no lo tomen por sorpresa a la hora de viajar por la capital, acá le explicamos con más detalle.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Cambios en las rutas



La ruta H21 - D21, la cual conecta los portales de la 80 y Tunal, dejará de movilizarse por la Av. Caracas y ahora se movilizará por la NQS. Este servicio se realizará a partir de las 4:00 am hasta las 11:00 pm.



Así quedaron establecidas las paradas: Portal 80, Kra 90, Av. Cali, Granja Kra 77, Minuto de Dios, Av. 68, 7 de agosto, Movistar Arena, Campín- Universidad Antonio Nariño, Ricaurte, Guatoque-Veraguas, Fucha, Calle 40 Sur, Santa Lucía y Portal del Tunal.



Por otro lado, el servicio C15, que se traslada entre el Portal Tunal y el Portal Suba, amplió su operación. De lunes a sábado funcionará desde las 4:00 am hasta las 11:00 am; mientras que domingos y festivos operará hasta las 10:00 pm.

(Lea más: ¿Pasaje de TM gratis?: esto proponen 2 candidatos a Alcaldía de Bogotá)

Estos son otros ajustes que se realizaron en el sistema:



-La ruta G22 / D22 agrega una parada en la estación Av. El dorado.

-La ruta B27 / H27 suma las estaciones Héroes, Calle 100 y Toberín a su recorrido.

-La ruta B13 / H13 agrega una parada en la estación Calle 146 y la ruta BH72 suspende su parada en la estación Guatoque – Veraguas.

-La ruta B71 / H71 deja de operar.



TransMilenio iStock

(Vea: Habitantes de Soacha podrían quedarse sin transporte hacia Bogotá)

Estaciones que fueron renombradas



En línea con el plan AliaDOS TransMi, cuatro paradas del sistema de transporte de la capital cambiaron de nombre.



- La estación Calle 76 de la troncal Caracas ahora se llamará Calle 76 - San Felipe.

- La estación NQS Calle 75 fue renombrada como Calle 75 - Zona M.

- La estación Ciudad Universitaria de la troncal 26 pasó a llamarse Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá.

- La estación Simón Bolívar de la troncal NQS pasará a llamarse 7 de Agosto.



PORTAFOLIO