Caos en La Guajira tiene paralizadas 250 tractomulas hacia Venezuela

Desde que se abrieron las fronteras con Venezuela, muchos retos se han presentado para poder transitar y llevar productos o movilizar personas hacia el vecino país, esto por trabas gubernamentales que han puesto en jaque el sector transportador.



Amylkar David Acosta Medina, economista y expresidente del Senado de la República de Colombia, ha retratado esta situación que afecta a los transportadores entre Maracaibo, Guarero, Paraguachon, Maicao y Riohacha, señalando que la falta de control logístico está afectando a al menos 250 tractomulas que están paralizadas en la zona.



"Además las bodegas de las zonas francas en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta están totalmente repletas, no les caben más mercancías y están a punto de colapsar debido a que no se dispone de vehículos colombianos habilitados internamente con contenedores HC, para trasladar dichas mercancías hasta Venezuela", remarca el economista.



Acosta menciona que tampoco se dispone de la infraestructura de bodegas para el acopio de las mercancías, tal y como lo dispone el numeral 12 del Plan operativo para la reactivación del transporte internacional de carga y pasajeros entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.



"Con el fin de evitar un traumatismo mayor al transporte de carga por carretera en la frontera entre el Estado Zulia y La guajira, me permito solicitarle se suspenda temporalmente la Circular expedida por el Ministerio, evitando mayores trastornos y sus funestos efectos, que se están extendiendo a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Cartagena, dándole un plazo razonable para que se pueda disponer de la logística operativa requerida que permita a los transportadores acogerse a los términos de la misma", solicita.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio