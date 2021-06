Claves para garantizar la autosuficiencia de petróleo y gas en el país

Con cuatro cartas el Gobierno Nacional busca espantar el fantasma de la pérdida de autosuficiencia en petróleo y gas natural.



Así, con la regasificadora del Pacífico, la ‘Ronda Colombia 2021’, la ampliación de la regasificadora de Barú y el desarrollo de los no convencionales (YNC), el Ministerio de Minas y Energía (MME) buscará devolverle al país las reservas de ambos combustibles que vienen cayendo desde hace varios años.

“Por la actual situación de los remanentes de petróleo y gas, es de vital importancia que el país garantice la independencia energética con recursos naturales propios, aprovechando la riqueza del subsuelo en el territorio nacional”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



La primera carta de la nación es la Planta de Regasificación del Pacífico (PRP), que será adjudicada por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) en la tercera semana de junio, y cuya inversión está por encima de los US$700 millones.



“El complejo tendrá una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos, podrá regasificar 400 millones de pies cúbicos diarios de Gas Natural Licuado (GNL), estará localizado en Buenaventura (Valle del Cauca) y estará conectada a un gasoducto hasta un punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte (SNT) en Yumbo”, explicó el ministro Mesa.



La segunda carta de la nación para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’, la cual será lanzada la próxima semana de manera oficial, y que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa).



“En esta subasta pública se ofrecerán 32 bloques para que estarán ubicadas en 10 cuencas del país, varias de ellas con vocación de gas”, señaló Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



El funcionario subrayó que, el proceso competitivo, tendrá varias novedades, como el ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica, de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá.

La oferta se complementa con 24 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 13 áreas con potencial de gas, y las 19 restantes, para petróleo.



“Se suma a esta reactivación petrolera que, hasta el momento se han firmado 35 contratos de exploración y producción, luego de cinco años sin firmar un solo contrato en el país”, recalcó el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



La tercera carta con la que cuenta el país, es la ampliación de la regasificadora de Barú, con la que se busca atender al parque termoeléctrico de la costa Caribe y a potenciales clientes residenciales, comerciales e industriales en la zona norte del país.



“Viendo el déficit estructural del país a partir de finales del 2024, y con la posibilidad de conectarnos al Sistema de Transporte Nacional (STN) para atender la creciente necesidad, podemos ampliar la capacidad de la planta”, señaló José María Castro, gerente de la Sociedad Portuaria El Callao (Spec), empresa que administra el complejo.



Lo proyectado es aumentar la capacidad entre 150 millones y 200 millones de pies cúbicos día (mpcd) de gas natural, que se adicionarían a la actual que es de 400 mpcd.



“Aún no se tiene estimada la inversión, pero será relativamente pequeña, ya que la mayoría de obras están, como es el puerto regasificador, solo se montaría el gasoducto de 10 kilómetros para conectar la planta con el STN”, precisó Castro.



Finalmente, la cuarta carta de la nación tiene que ver con el desarrollo de los YNC.



“Aquí Colombia cuenta con un enorme potencial, por eso venimos dando la discusión rigurosa y seria sobre los proyectos piloto, sugeridos por la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno y avalados por el Consejo de Estado, los cuales serán claves para recopilar la información operacional, social y ambiental que le permitan al país tomar una decisión responsable sobre el futuro de este tipo de yacimientos y la autosuficiencia energética en Colombia”, señaló el ministro Diego Mesa.



EL POTENCIAL DE LOS YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES



En relación con la seguridad energética en los yacimientos no convencionales, las reservas de gas natural se podrían extender hasta 30 años y en el caso del petróleo se podrían triplicar. Cabe recordar que en este momento los remanentes de petróleo está para 6,3 años, y 7,7 años para gas natural.



Colombia tiene un potencial en estos yacimientos y se podrían llegar a producir más de 100.000 barriles diarios en el Magdalena Medio. Así mismo, posee de 54,7 teras de pies cúbicos (tpc) de gas natural en los YNC, lo que significaría multiplicar por más de diez las reservas actuales de este combustible.



