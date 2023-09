Casa Grande Caribe presentó sus propuestas en infraestructura

Casa Grande Caribe es una iniciativa (CGC) de la Universidad del Norte en Barranquilla, que en conjunto con otras entidades, identificó 58 proyectos de desarrollo en los ocho departamentos de la costa Atlántica y que requieren inversiones por $21,8 billones. Estas propuestas son para incentivar al Gobierno y las regiones a ejecutarlas.



El proyecto con mayor valor que propone la CGC es el nuevo aeropuerto de Cartagena - Bayunca en el departamento de Bolívar con un costo de $3,8 billones, un proyecto que actualmente está en etapa de estructuración y beneficiará a 1,4 millones de personas.



(Bogotá entregaría contrapropuesta para subsidiar transporte público).



Le sigue el proyecto para la navegabilidad del Río Magdalena y su canal de acceso en el Atlántico. Esta obra, que tiene un valor de $2,8 billones, y está en fase de formulación permitirá mejorar la vida de 2,8 millones de personas.



Otro de los proyectos destacados es en Córdoba, el mejoramiento y mantenimiento del 75% de las vías secundarias y terciarias, el cual costaría $1,9 billones. Un proyecto sin ejecutar que permitiría que todo el departamento resultara beneficiario.



En Magdalena el proyecto más costoso que proponen es el nuevo acueducto de Santa Marta por $1,8 billones. La obra formulada podrá ayudar a 577.378 personas de la ciudad.



(Polémica tras el aplazamiento de la subasta de cargo por confiabilidad).



En el puesto número cinco se ubica la construcción de la represa del río Ranchería - Fase 2 en La Guajira, un proyecto formulado que beneficiaría al 42% de la población de la zona y que tiene un valor de $1,4 billones.



En el lugar seis está la propuesta de ‘cerrar brechas de alcantarillado rural’ en Córdoba por un valor de $1,1 billones, un proyecto sin ejecutar que podría mejorar la vida de todo el departamento. En este mismo lugar, le sigue el megaproyecto de la Mojana, en este departamento y en Sucre, que costaría $1,1 billones. Este proyecto está en ejecución mediante el Conpes 4076 de 2021. Promete ayudar a 460.000 habitantes de ambas zonas del país.



Entre las iniciativas también hay intervenciones en Cesar, esto mediante el mejoramiento de vías secundarias y terciarias, ‘Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar – La Guajira, en el Departamento del Cesar (Grupo III)’. Esta obra, que está en etapa de formulación, costaría $811.150 millones y beneficiaría al 11% de la población del departamento.



(Petróleo vs. Amazonia, uno de los grandes dilemas en América Latina).



Otra obra sobre vías secundarias y terciarias se ubica en Sucre, donde proponen mejorar y mantener el 75% de esta red. La obra vale $778.729 millones. Así mismo, piden ‘cerrar las brechas del alcantarillado rural’ del departamento, lo cual costaría $700.019 millones.



En el lugar 13 se ubica la petición por escenarios deportivos para el departamento del Cesar. Actualmente, el proyecto está identificado. De realizarse costaría $402.647 millones y beneficiaría al municipio de Bosconia.



En materia aeroportuaria, otro proyecto que es destacado es la intervención de infraestructura aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales en Córdoba. Está valorado en $163.827 millones. Por el momento, ha sido identificado en el PND 2022-2026 y promete ayudar a la movilización de todo el departamento.



(Los impuestos que llegan durante la temporada de fin de año).



A nivel general, las propuestas en el Atlántico suman recursos del orden de los $3,1 billones; en Bolívar por $4 billones, los que comprenden Bolívar, Atlántico y Magdalena (tren de integración regional) aún no se tiene valor estimado; en Cesar por $1,7 billones; en La Guajira por $1,9 billones; en Magdalena por $2,1 billones; en San Andrés por $675.000 millones y en Sucre por $3,3 billones.



Según Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, en Barranquilla, estas obras podrían finarciarse con los recursos propuestos para el tren entre Cartagena y Santa Marta, que ‘no es rentable ni beneficia a la gente’. “En cambio, ese dinero serviría para hacer el 70% de los proyectos de Casa Grande Caribe y faltaría financiar el 30%”, dijo.

En San Andrés se invertirían $675.075 millones

En San Andrés, la CGC propone cinco proyectos en la isla por un valor de $675.075 millones.



(Racionamiento de gas en la costa Caribe golpea al sector industrial).



El más costoso es para la ampliación y optimización de plantas por un valor de $437.804 millones. El que le sigue es para la intervención y remodelación del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla que cuesta $137.270 millones.



El tercero es para la construcción de un coliseo deportivo en el archipiélago que tiene un costo $60.000 millones.



En cuarto lugar se ubica la iniciativa para la construcción de una piscina semiolimpica que costará cerca de $20.000 millones.



(Comercio entra desde septiembre en la recta final del año).



Por último, la CGC pone sobre la mesa la iniciativa de adaptar y dotar el Coliseo Deportivo de SAI para soportar huracanes de categoría 5.



El único proyecto que está en ejecución es la ampliación y optimización de las plantas, los demás están sin ejecutar. Todas podrán mejorar la vida de los habitantes de la isla y a los turistas que la visiten.



PAULA GALEANO BALAGUERA

​Periodista de Portafolio