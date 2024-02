CCI denuncia parálisis en obras de Invías por inconsistencias en el Presupuesto 2024

Luego de los líos en los presupuestos asignados para más de un centenar de obras de infraestructura de alto impacto en el país que Portafolio pudo revelar, las reacciones desde diferentes personalidades de la diáspora política del país y del sector de la construcción no han tardado en hacer saber su pensar.

Cabe resaltar que este diario pudo determinar que 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (con el apoyo de, al menos, 11 universidades públicas), no fueron desagregados dentro del Presupuesto General de la Nación para este año.



Ante la situación se ha urgido la necesidad de hacer este proceso con prontitud para que haya total transparencia en la ejecución de los recursos destinados para los proyectos de infraestructura en cuestión.



Perentoria e inaplazable la expedición del decreto de desagregación del presupuesto de la ANI-Invías para garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad del país. De igual manera, en aras de superar la parálisis de proyectos vitales, esencial honrar el… — Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) February 9, 2024

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, habló en su cuenta de X sobre, precisamente, la necesidad de expedir un decreto el cual autorice la desagregación de gastos en el Presupuesto.



"Perentoria e inaplazable la expedición del decreto de desagregación del presupuesto de la ANI-Invías para garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad del país", dijo el ex jefe de cartera.



De igual manera, pidió respetar las vigencias ya asignadas a proyectos futuros, como la vía que busca comunicar a los municipios de Mulaló y Loboguerrero, en el Valle del Cauca.

Qué pasa con las obras de Invías

La Cámara Colombiana de la Infraestructura asegura que "la no expedición del Decreto para el InvÍas y la ANI, han llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 pequeños micro empresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos".



De igual manera, asegura que se suspendieron los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267.000 millones de pesos porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras.

Imagen interna del actual túnel de La Línea. Archivo EL TIEMPO

A raíz de esto, el Invías no puede sacar ninguna licitación pública para el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, pues no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) para abrir las licitaciones.



"Esto podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales como el tránsito por el Túnel de la Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. El túnel tendría que cerrarse", agrega el CCI.



En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados de legalidad y reactivación, al no poder expedir los registros presupuestales del año 2024, por dos billones de pesos, llevarán a la suspensión de todas obras, porque no será posible pagar las actas de obra. Como está ocurriendo con las actas de las obras ejecutadas en el mes de enero de este año.



