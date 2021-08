Celsia registra crecimiento del 11,5 % en utilidad neta durante 2021

Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, presenta los resultados financieros del segundo trimestre del año, enmarcados en una coyuntura de país que supuso grandes desafíos operacionales y logísticos.



Los ingresos consolidados alcanzaron los $940.000 millones (+5,5 % respecto al 2020). Colombia representó el 87 % y Centroamérica, el 13 %. En lo corrido del año las ventas suman $1,92 billones con un incremento de 5,6 % respecto al mismo período del año anterior.



El ebitda consolidado alcanzó $313.000 millones, un valor muy similar al observado en el mismo trimestre del año anterior. En el acumulado del año el Ebitda consolidado registra $650.000 millones con un incremento del 1 % y un margen Ebitda cercano al 34 %. Si descontamos los efectos no recurrentes al primer semestre de 2020, el aumento del ebitda es de 6,5 %.



“La ganancia neta consolidada alcanzó $89.000 millones (-8,1%). Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registra una ganancia de $57.000 millones (-21 %). La disminución se debe principalmente a un efecto base de comparación pues en el mismo período de 2020 se presentaron ingresos extraordinarios no recurrentes”, resalta el comunicado de Celsia.



En el acumulado año la ganancia neta consolidada suma $204.000 millones con un incremento de 11,5 %, al ajustar por transacciones no recurrentes en 2020, el aumento es de 49,3 %. El resultado atribuible a la controladora es de $141.000 millones con un aumento de 2 % y de 53,4 % ajustado.



“Destacamos en estos resultados el crecimiento de 6,5% en el Ebitda acumulado y de 49,3% en la utilidad neta consolidada al compararlos frente a 2020 sin los ingresos recurrentes de ese periodo, en especial la transacción con Prime Termoflores", dijo Ricardo Sierra, líder de Celsia.



"Los resultados positivos son producto de las inversiones realizadas, la buena gestión de los activos, el compromiso de los colaboradores y una respuesta positiva de los clientes al servicio y los productos que ofrecemos”, agregó Sierra.



La compañía cerró el primer trimestre con una deuda consolidada de $4,32 billones y un indicador de apalancamiento de 3,3 veces deuda neta a Ebitda. Frente al año 2020, el efecto de la devaluación del peso colombiano en la consolidación de la deuda de Centroamérica fue de $92.000 millones.



