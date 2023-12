¿Cerrarán completamente la vía al Llano?: Ministro de Transporte responde

Ante los rumores de que la vía al Llano se cierre completamente en los próximos meses, luego de varios incidentes que han afectado la movilidad en este tramo, el ministro de Transporte, William Camargo, aclaró las dudas y anunció medidas para aliviar las dificultades que se han registrado por el incendio de un camión con nafta, el cual afectó al túnel Quebrada Blanca el pasado martes 26 de diciembre.



"No es cierto que vayamos a cerrar completamente durante los próximos dos meses el corredor. Esa es una información que no es cierta. Hoy en la mañana (jueves) se establecerán las condiciones de operación", dijo el ministro Camargo en una entrevista con EL TIEMPO, en la que pidió a los operadores de transporte de carga que refuercen las medidas de la prevención de situaciones de riesgo para "garantizar que su operación no afecte la infraestructura".

El Ministro de Transporte manifestó también que se están definiendo los horarios para pasos alternos de este fin de semana y recordó a los conductores que hay tránsito controlado en ese corredor vial mientras pasa la contingencia.

Sobre la operación de la vía al Llano, el ministro Camargo pidió viajar con tiempo, pues los trancones en las vías por los accidentes han paralizado los pasos alternos que se dieron por las contingencias ya mencionados.

Anunció, además, que habrá un Puesto de Mando Unificado para establecer los horarios de pasos alternos por esta vía durante el último fin de semana del 2023. Además, se definirá si habría restricciones para vehículos de carga.

