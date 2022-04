‘Colombia está un paso adelante en desarrollo de las renovables’

En Colombia se están desarrollando muchos proyectos de generación en energías limpias y en comparación con los países de la región, está un paso adelante en su ejecución. Además, en cinco años la mitad de la matriz eléctrica sería de fuentes limpias no convencionales.



(Aprobaron seis proyectos financiados con regalías de minas y energía).

La afirmación es de Bruno Gallucci, director de Soluciones en Calidad de Energía para Latinoamérica de Hitachi Energy, quien en diálogo con Portafolio indicó que tienen el sistema de almacenamiento de batería PowerStore Battery Energy Storage (BESS), con el que buscan garantizar la energía en firme de las fuentes eólica y solar.



¿Por qué es atractivo Colombia para desarrollar proyectos renovables?



La matriz de generación del sistema eléctrico de Colombia es robusta y con la entrada de las fuentes renovables, no solo será aún más robusta, sino también más limpia y sostenible. Para nosotros este sistema es el perfecto para entrar a participar como un actor relevante. Además, la legislación es sólida para abrir las puertas a nueva inversión para el desarrollo de los proyectos eólicos y solares.



¿Cómo ven el desarrollo de las energías renovables en Colombia?



La política de transición energética que desarrolla Colombia no es nueva para nosotros. Es un fenómeno que se vive en Suramérica, y es una tendencia para el mercado energético en el mundo. Su éxito radica en conectar la energía que producen estas fuentes renovables a la matriz.



(Mejoró calidad del servicio de energía eléctrica en el país en 2021).



En este país hay mucho proyectos de energías limpias en desarrollo, y en comparación con otras naciones de la región, está un paso adelante en su ejecución. Además, repito, la sólida legislación ayuda a que se desarrollen grandes proyectos en generación renovable no convencional.



¿Cómo es su participación en proyectos de renovables en Colombia?



Participamos con sistemas, productos y partes en el desarrollo de grandes proyectos para que esta transición energética en Colombia se realice de manera efectiva y eficaz. Hay que tener en cuenta que la energía renovable no es 100% en firme, y el balance en la matriz debe lograrse equilibrando las fuentes convencionales con las no convencionales. Nosotros producimos sistemas confiables para que esta energía limpia del sol o el viento, y que es intermitente, esté disponible de manera frecuente en el sistema.







Para Bruno Gallucci, director de Soluciones de Hitachi Energy, en cinco años la mitad de la generación eléctrica sería de fuentes limpias. PORTAFOLIO

¿Cómo garantizarán la energía en firme de plantas renovables?



Desarrollamos un sistema de control avanzado con el que sincronizamos la frecuencia de la energía limpia a la red. También tenemos un sistema de almacenamiento de energía que los tenemos conectado a este control para garantizar un suministro ininterrumpido de electricidad.



Así, toda la energía que está almacenada será entregada a la red de forma de forma inmediata. Es garantizar la estabilidad del sistema. La compañía produce una solución de almacenamiento de batería llamada PowerStore Battery Energy Storage (BESS).



¿Cuáles son las inversiones proyectadas para 2022 y 2023?



Para el 2022 aspiramos a participar en el desarrollo de 10 proyectos de fuentes de energía renovable a gran escala en Suramérica, de los cuales cuatro se estiman en Colombia. Nuestro aporte será con piezas, insumos y sistemas de almacenamiento. Por razones de confidencialidad no podemos revelar las inversiones, pero van a ser varios millones de dólares.



¿Cómo ven el panorama en el país de las energías limpias a corto plazo?



En cinco años la mitad de la matriz de generación eléctrica de Colombia podría llegar a ser de fuentes limpias no convencionales, y si no se busca un sistema para garantizar su energía en firme, podría poner en riesgo el sistema debido a que la generación está dependiendo del viento o el sol.



La red debe estar preparada para equilibrar la intermitencia, fortaleciendo la complementariedad en la oferta, así el país no correría con el riesgo de racionamientos. Además, estaría junto a Brasil en los primeros lugares en el desarrollo de renovables en la región, ya que tiene todo el potencial.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO