Colombia, aceptada como miembro de la Agencia Internacional de Energía

El presidente Iván Duque le contó a Colombia que el país fue aceptado como miembro de la Agencia Internacional de Energía.



El anuncio lo hizo desde el municipio de Candelaria (Valle del Cauca), donde asistió a la entrega de la Granja Solar El Carmelo. El mandatario, además, explicó que esto se dio como "un reconocimiento al país por ser líder de transición energética en América Latina y el Caribe”.



El mandatario recordó que durante su campaña prometió que se iba a hacer el transito a energías renovables y esta admisión es muestra de ello.



"Para ese momento, el país tenía tan solo 35 megas de capacidad instalada, y yo me había puesto una meta y dije, vamos a llegar a 1.500. Actualmente, tenemos, entre proyectos instalados y proyectos por instalar, para agosto del año 2022, 2.500 megas de energía renovables no convencionales”, comentó Duque.



E insitió en que esto se debe "a los esfuerzos que ha hecho Colombia en el impulso de las energías renovables no convencionales".



La Agencia, con sede en París, fue creada en noviembre de 1974 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



“Esto nos posiciona como el líder regional en la transición energética”, insistió el Presidente.



Durante el anuncio, Duque también sancionó la Ley de Transición Energética.



La norma, que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 19 de junio, "convertirá a Colombia en un país atractivo para la inversión en energías renovables no convencionales".



"Con ella, se establecen incentivos tributarios y deducciones en gravámenes y aranceles para los proyectos de hidrógeno verde y azul, así como estímulos para inversiones y equipos de almacenamiento de energía a gran escala", informó la Presidencia de la República.



También le quita el IVA a la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de proyectos de generación con fuentes no convencionales y de gestión eficiente de la energía. "Y establece iniciativas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en las zonas más apartadas de Colombia".



