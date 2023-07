‘Alarma eléctrica se desactiva con la entrega de obras’: XM

El sector eléctrico enfrenta una serie de alertas, en primer lugar por el acercamiento del fenómeno de El Niño y la capacidad del sistema para generar la energía.

Además de esto, hay otros temas que se suman, como la capacidad de la red de transmisión regional para responder a la demanda de las regiones como el caribe o Chocó.



(Vea: Habría autosuficiencia en gas hasta 2024 y en crudo hasta 2027).

Al respecto Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), explicó que son temas diferentes, que no se relacionan, pero que son relevantes para el sistema.



¿Cuál es la alerta que han elevado estos días?

​

Cumpliendo nuestra función como operador del mercado damos permanentemente señales de corto y mediano plazo al sector.



Por eso emitimos una comunicación sobre el agotamiento de la red en algunas zonas del país. Eso generó algunas tergiversaciones y consideramos necesario hacer algunas claridades.



¿Cuáles son esos puntos que se tergiversaron?

​

Hay algunas explicaciones técnicas, por ejemplo. Colombia efectivamente cuenta con los recursos suficientes de generación de energía y con los recursos primarios para generar. En algunos casos se estaba hablando de racionamiento y el fenómeno de El Niño.



(Vea: Caribe y Chocó, en riesgo de apagones por redes saturadas).



¿Se mantienen en su primer pronunciamiento sobre las posibilidades de desatención de la demanda?

​

XM ratifica que los análisis del planeamiento operativo energético de mediano y largo plazo que hemos realizado. A la fecha no se presenta riesgo de desabastecimiento con las sensibilidades que hemos analizado.



Creemos que se malinterpretó eso en nuestra comunicación. El problema está en las redes de transmisión regionales, particularmente en la costa Caribe. Queremos hacer un llamado y es que no nos estamos echando para atrás.



El agotamiento en la capacidad de transporte de la red en la región Caribe no está relacionado con problemas de desabastecimiento de energía. El agotamiento de las redes implica dificultades para la transmisión y ante el incremento de la demanda también estamos viendo alzas en la demanda no atendida. En junio declaramos emergencia en algunas estaciones del Caribe.



¿Eso qué significa?

​

Que el servicio no se está prestando con la calidad, la seguridad y la confiabilidad que está definida en la normatividad vigente.



La demanda no atendida se está programando en la región Caribe como consecuencia de ese agotamiento y obviamente podría incrementarse a medida que crece la demanda.

Ustedes llamaron a tomar acciones al respecto.



¿Qué medidas se pueden definir?

​

La solución estructural a estas situaciones de agotamiento en la red de transmisión regional es la entrada oportuna de los proyectos de expansión. Este no es un tema desconocido para nadie; evidencia de ello es que las obras de expansión que han sido adjudicadas están en una ejecución de 68% y tienen retrasos de entre 1 y 4 años.



¿Cuál es el porcentaje de la demanda que está dejando de ser atendida?

​

Realmente sobre el total no es mucho, es 1%, pero eso significa que son miles de usuarios de esas zonas que no están teniendo el servicio que deberían tener. Además, 60% de esa demanda no atendida está en el Caribe.



También mencionaban riesgos a mediano plazo, por los retrasos de algunas obras.



(Vea: Enel hace inversiones para mejorar respuesta de servicio en Bogotá).



¿Cómo avanzan y qué tan peligroso es?

​

Este es un tema de mediano plazo y esa es una claridad importante. Si se revisa la subestación Chivor II y las líneas asociadas se encuentran retrasos de más de 3.000 días, es decir, más de 10 años. y una obra atrasada tiene mucho impacto.



Hemos hablado del Caribe. ¿Cuál es la alerta en el caso de Chocó?

​

En esta zona el caso es diferente, porque ante cualquier falla que hay en el sistema, esta se va contra demanda no atendida. Entonces es muy grave, pero es diferente.

Centro de operaciones de XM. Jaiver Nieto. EL TIEMPO



¿Por qué se habla de demanda no atendida y no de apagón o de racionamiento?

​

No es lo mismo. Si hablamos de racionamiento, por ejemplo, es porque no hay suficiente energía para abastecer la demanda. Ahora, cuando se habla de apagón es porque un área se apaga sin control. Este no es el caso.



De hecho, lo que hacemos desde el Centro Nacional de Despacho es programar la demanda no atendida cuando vemos que no somos capaces de transportar la energía que se está demandando. Esto es controlado y preventivo, porque si no hacemos esto se puede sobrecargar el sistema y podríamos dejar a más gente sin energía.



De alguna manera eso pudo generar confusión, pero queremos ser muy claros, porque esto no es un racionamiento.



¿Cuáles son los proyectos críticos que con su entrada en operación disolverían estas alertas?

​

Estas son diferentes de acuerdo con las regiones.



En el caso de Bolívar, está una subestación a 500 kilovoltios, que es Carreto, que debe entrar en 2027, pero no se ha adjudicado. En Guajira - Cesar - Magdalena hay unos muy importantes que son La Loma-La Jagua y La Loma-El Paso que están para octubre de este año, pero se requerían originalmente para 2018.



Los proyectos están, pero el problema es que están muy retrasados y ese es el problema mayor.



(Vea: Los embalses cerraron primer semestre con volumen útil de 72 %).

Aclaraciones y relación con la Upme

Después de que XM, operador del mercado eléctrico, y el Centro Nacional de Despacho emitieron el comunicado advirtiendo por el agotamiento de la red, la Upme emitió otra comunicación haciendo aclaraciones. Al respecto, Jaime Alejando Zapata, gerente del CND, explicó que la relación con la Upme está en buen estado y la intención de las entidades es generar claridad y encontrar soluciones para el sistema.



La Upme informó que se espera que las obras críticas entren este año y Carreto sea sacada a convocatoria también en lo corrido de este año.



“Las obras mencionadas permiten mejorar la infraestructura y satisfacer las necesidades del sistema eléctrico en estas zonas”, apuntó la entidad.



(Vea: Mitos y realidades sobre la transición energética).



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio