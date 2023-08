Estructuras sismorresistentes: ¿cómo funcionan? y ¿podrían colapsar?

Es sabido que, al momento de ocurrir un temblor de una fuerte magnitud, puede haber una gran probabilidad de que ocurran daños materiales, pues existen estructuras que no son lo suficientemente resistentes para salir ilesas de un evento telúrico.



No obstante, también existen otras edificaciones cuyo diseño sí ha mostrado resistencia a temblores, sin mostrar afectaciones mayúsculas en sus estructuras. Estas construcciones son llamadas sismorresisitentes.



Estas edificaciones están reguladas por la Ley 400 de 1998 y tipifica que una estructura se considerará sismorresistente debe ser capaz de resistir:



- Un sismo de poca intensidad sin daño.

- Un sismo moderado sin algún daño estructural y con algunos daños de mampostrería.

- Un sismo de gran magnitud con daños estructurales y no estructurales, pero sin colapsar.



"Cuando ocurre un evento de una magnitud importante, se debe garantizar, por encima de cualquier cosa, la vida de las personas", aseguró Daniel Ruiz, profesor asociado de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, para Portafolio.



El experto explicó que en el país, además de la ley, también existe una normatividad llamada Norma Sismorresistente (NSR), la cual es de obligatorio cumplimiento en todo el país.



"Es la principal herramienta que tienen los ingenieros civiles para que las edificaciones se diseñen de acuerdo con las condiciones dadas por el lugar en el que se encuentre la construcción", agregó.



En Colombia, se encuentra vigente en la actualidad la norma NSR 10, desde el 2010, no obstante, la Asociación Nacional de Ingeniería Civil ha estado trabajando en una versión actualizada desde hace varios años, según reveló el experto.



De igual manera, Ruiz comentó que, en cuanto a temas de evacuación, esta dependerá de la altura del piso en el que se encuentre la persona, asegurando que va a ser más difícil para alguien en un piso alguien poder evacuar de forma segura durante el evento telúrico. No obstante, sí podría ubicar varios puntos seguros dentro de la edificación.



"En caso de que una persona permanezca en el edificio, es importante ubicar los puntos fijos, que son normalmente los que tienen mayor rigidez, que usualmente están ubicados en las zonas de escaleras o ascensores, en donde hay una serie de muros pantalla para edificios altos", mencionó.



