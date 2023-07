El piso y techo de las tarifas de taxis, ¿cómo quedarán?

Por más de un lustro las compañías de taxis han tenido un mecanismo reglamentado para establecer el valor de la tarifa de un recorrido en el país. Tras la pandemia, el azote de las dificultades macroeconómicas y la fuerza que han cobrado las plataformas de transporte de vehículos particulares, empujan a que el horizonte cambie.



(Lea más: Ajuste en precio de servicio de taxi tendría tarifa dinámica tipo Uber)

El nuevo Gobierno ha puesto especial lupa en este sector y tras varias mesas de trabajo durante este año, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que, si bien no continuarán los subsidios al combustible, como se ha venido haciendo, debido al déficit que recibieron en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (FEPC), se contempla la posibilidad en una revaluación del cobro de su servicio.



“Se busca actualizar la reglamentación que lleva 15 años y que no reconoce realidades del mercado como costos fijos y costos variables, seguridad social, aumentos del costo del combustible, IPC y un tema que no es menor, oferta y demanda y que incluye componentes asociados de la calidad del servicio”, reconoció el ministro Camargo.



Este reajuste se hará, según el jefe de cartera, en tres o cuatro semanas. Pero la verdadera incógnita es qué tendrán en cuenta y cómo quedará.



(Vea: Gobierno descarta subsidio para taxistas)

Carolina Campos, conductora afiliada a Taxis Libres hizo el ejercicio de analizar el aumento de los costos comparando lo que gastaba en el ejercicio de sus funciones en el mes de septiembre de 2022 y en junio de 2023, y descubrió no solo un alza del 56% de sus gastos, sino que son más altos que sus ingresos.



Entre las cuentas, la conductora mostró que para 2022 gastaba $1,2 millones en combustible al mes, y para el sexto mes del año gastó $2,05 millones, es decir, tuvo un incremento del 64 %. Dos rubros con incrementos del 67 % fueron el lavado y el mantenimiento del vehículo, que pasó de $180.000 a $300.000 y de $225.000 a $375.000 respectivamente.



Las cuentas que reflejan subidas a doble dígito (ver gráfico) evidencian no solo el aumento de gastos que pasaron de ser $2,18 millones al mes a $3,40 millones al mes, sino que la conductora opera a pérdidas.



Taxis Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

(Lea más: Evalúan nuevas restricciones a carros particulares en horas pico)



En el mes, Campos recibía ingresos para septiembre de 2022 por $2,50 millones y si bien incrementó a junio de 2023 un 26% hasta $3,20 millones, los gastos superan por $200.000 los ingresos, lo cual le preocupa a ella y al sector.



Hace un mes precisamente, la gerente general de Taxis Libres, Stefanía Hernández, pidió revisar la forma en que se establecen las tarifas al servicio, con argumentos, que si bien recogió el Ministerio, considera que es necesario tener en cuenta otros factores.



Según sus cálculos, con base en información de sus afiliados, el costo mensual de gasolina de los conductores se ha incrementado 28 % (diciembre de 2022 a junio de 2023). Además “este estudio nos muestra que hay un desfase del 51 % en la tarifa de taxi en Bogotá teniendo en cuenta los costos y gastos actuantes con el alza de gasolina al precio actual”, señaló. Sin embargo, el sector continúa con las mismas tarifas de taxis con las que iniciaron en enero de 2023.

“Critico fuertemente que la tarifa de taxis sea más política que técnica y aunque valoro que la alcaldesa de Bogotá haya realizado un alza de tarifas para enero 2023, lo cierto es que estas no se ajustan a la realidad actual del sector. De hecho, desde Taxis Libres proponemos libertad de tarifas solicitando taxi desde plataformas tecnológicas habilitadas por el Ministerio de transporte”, recomendó Hernández.



Para diciembre, con un valor de $9.700 en promedio por galón el kilómetro costaba $194 pesos, el costo por mes era de $1,2 millones y el costo por pasajero por carrera de $3.464. A precios de junio, con un valor de $12.400, el costo por kilómetro pasó a $248 pesos, por mes de $1,6 millones y pasajero por carrera de $4.429.



Ante la posibilidad de llegar a $16.000 el galón, el costo por kilómetro pasará a $320 pesos, por mes significará una inversión de $2,08 millones y el costo del pasajero por carrera a $5.714 pesos.



Y si bien, el combustible a gas puede llegar a ser una solución y el 67 % de los vehículos afiliados son a gas o mixtos, les preocupa fuertemente que solo haya reservas de este combustible para 7,2 años.

(Más noticias: Aliste el bolsillo: aumentará la tarifa de taxis en el país)

Taxis.

Para el experto Fernando Rojas, conocedor en la materia, el Gobierno deberá liderar la reforma al transporte individual que nivele la cancha entre taxis y plataformas, teniendo en cuenta no solo sus inconformidades y la nueva realidad sino que el cambio beneficie a todos la cadena, en especial a los usuarios.



“Que establezcan condiciones laborales para los conductores; que las empresas y dueños de carros sean corresponsables con los conductores y los usuarios; que garantice condiciones de calidad de servicio, de seguridad y de tarifa en beneficio de los usuarios”, dijo.



Para José Stalin Rojas, Director Observatorio de logística y movilidad, si bien el alza de las tarifas está justificada posiblemente tendrá efectos en la demanda.



“La tarifa de los taxis tiende a ser elástica y rígida a la vez. Elástica porque un cambio en el precio al usuario podría producir un cambio en las preferencias de la demanda, y al mismo tiempo es rígida porque su precio está regulado y no permite variaciones al estar fijada a partir de una tabla. Un marco de acción difícil”, señaló.

Tecnología, el reto de la tarifa

Para Stalin, el permitir que la tarifa cambie temporalmente según el sitio, o la cantidad de taxis en la zona permite también cambiar los costos de viaje. Un reto tecnológico porque la tarifa dinámica es variable porque obedece a las leyes de la oferta y demanda del mercado, y la reglamentación lo que haría es imponerles rigideces.



“Esta propuesta es llamativa, pero el Estado debería asignar techos para que los usuarios no queden atrapados en el mayor valor o en colusiones de mercado, pero también asignar pisos para que los taxistas no den perdidas”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio