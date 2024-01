Quibdó-Medellín y las otras vías del país que más cierran por derrumbes

En las vías del país los deslizamientos por movimientos telúricos, lluvias y otros factores son muy frecuentes y derivan en cientos de cierres al año, sin embargo, la ingeniería cumple un papel crucial a la hora de planear y prever estos desastres que no solo cobran millones de pesos en pérdidas, sino también vidas humanas.



La última gran emergencia ocurrió el pasado 12 de enero en el corredor Medellín- Quibdó, en el que se registró un deslizamiento del talud superior como consecuencia de las intensas lluvias que se presentaron la noche anterior en la región del Pacífico.

En esta vía de 115 km se han realizado inversiones por $1,4 billones desde hace 22 años, no obstante aún tiene 11 km sin pavimentar.



Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, la prioridad en este corredor a cargo del Instituto Nacional de Vías, ha sido la pavimentación y su mejoramiento con la construcción de 25 nuevos puentes, sin embargo, los problemas geológicos de la cordillera occidental la hacen vulnerable a deslizamientos que han provocado varias tragedias en este milenio, “como consecuencia de la falta de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas, y obras de alta ingeniería como túneles y viaductos que permitan trazados que la alejen de zonas de alto riesgo”.



Además, la vulnerabilidad de la vía aumenta, según exponen, por la atracción de flujo de vehículos que pasaron de 50 diarios a cerca de 1.000 vehículos que hoy transitan por este corredor.



“El anuncio del presidente Petro de invertir medio billón de pesos más, debe concentrarse en la terminación de pavimentación de la vía, pero esta vez con obras de tratamiento de los taludes; y la realización de estudios y diseños que determinen nuevos trazados en algunos tramos, como túneles y viaductos, que minimicen el riesgo de deslizamiento y la pérdida de vidas humanas”, recomiendan.



Otra de las vías en las que más se presentan estas dificultades es Pasto - Popayán, en la que si bien ahora se está preparando un proyecto de Quinta Generación para garantizar la conectividad de la vía, actualmente está sometida a constantes problemas de deslizamientos con cierres que afectan la economía regional y del país.



En 2023, la ruta tuvo un cierre por un deslizamiento de enormes proporciones en el municipio de Rosas, Cauca con pérdidas económicas estimadas en $2 billones.



Y si bien, según explica la CCI, la emergencia está siendo atendida -aún- “ya existe otro sitio crítico a unos pocos kilómetros que amenaza con afectar la vía, provocando un nuevo cierre”.



Por tal motivo, “se hace un llamado al Gobierno para que se agilicen los trámites y se asigne el recurso que permita licitar la nueva obra anunciada por el presidente de la República en enero de 2023 denominada doble calzada Pasto - Popayán que incluyen la variante Timbío - El Estanquillo que aleja la vía de la falla del Romeral”, insta la CCI.



Respecto a la vía Bogotá- Villavicencio, que ha sufrido por décadas en el kilómetro 58 +600 deslizamientos de tierra y deja incomunicado a los llanos orientales con el centro del país, vale mencionar los múltiples accidentes que han dejado pérdidas humanas.



Vía Bogotá - Villavicencio. Archivo particular



Según han comunicado algunos geólogos, esto es a razón de la juventud de la cordillera, que por su constante movimiento ha dejado como resultado afectaciones constantes, como la pasada en el puente de los Grillos.



No obstante, tras la construcción de la segunda calzada de la vía ha permitido un tráfico constante y que ante estos cierres no se vea colapsada la movilidad.



“Se requiere la atención de más de 100 sitios críticos sobre la primera calzada construida por el Invías décadas atrás, pero que carecen de obras de estabilidad en muchos de sus tramos. Además, la reparación del túnel 13 y la construcción del nuevo puente que lo conecta con el túnel 14 en el sector del Km 58”, pide la CCI.



Cierres viales

Las lluvias a lo largo del país han ocasionado la mayoría de los derrumbes y avalanchas en las vías del país.



Por ejemplo, en el sector Puentes Caídos – San Luis, Antioquia, desde el pasado 09 de Marzo de 2023 se presento un deslizamiento de grandes proporciones en la zona, que inicialmente genero cierre total de la vía y si bien a la fecha del reporte se realizaron labores de limpieza y remoción del derrumbe, no se han realizado labores de contención del derrumbe.



Además, en la zona las lluvias generan cárcavas con profundidad de 1 metro en varias zonas .



En el sector Río Cocorná – Cocorná, Antioquia el pasado 23 de mayo de 2023 una avalancha torrencial con piedras y palos, golpeo la estructura del puente afectado los estribos de su infraestructura.



“A la fecha esta situación no se ha solucionado estructuralmente y por parte de Invías Antioquia manifiestan que con los recursos que cuenta solo podrían hacer algunas mitigaciones, pero no la atención definitiva de la novedad”, señala la Federación Colombiana De Transportadores De Carga Por Carretera, Colfecar.



Otro caso similar ocurrió en El Tarra – Norte de Santander. El pasado 31 de mayo de 2023 se presentó un deslizamiento generado por desbordamiento de un río en la parte alta de la montaña lo que generó una avalancha, ocasionando la perdida total de la calzada existente y la afectación a dos puentes.



Y si bien ya se atendió la emergencia, aún no hay acceso a vehículos de carga.

Según el gremio, al 18 de enero, la red nacional primaria hay 126 afectaciones a la movilidad: 56 Pasos a carril (por obras o afectaciones de infraestructura); 60 restricciones de carga (Limitaciones de peso por condiciones de infraestructura) y 10 cierres totales. En razón a lo anterior, piden soluciones de fondo.



Santanderes - Venezuela

Otra situación similar ocurre en las vías en los Santanderes, que permiten la conexión con Venezuela.



La CCI señala que aún no terminan su pavimentación y que ya presenta iguales problemas de deslizamientos e inestabilidad de las laderas, como es el caso de la vía Curos - Málaga, la Troncal central del Norte entre Duitama y Pamplona y la vía de la soberanía entre Saravena - Arauca y Pamplona - Norte de Santander, que requieren de la misma intervención de taludes como en el caso de las vías del Chocó.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio