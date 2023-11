‘Se reducirían cuatro unidades para sacar adelante la obra’

Pese al respaldo que le brindó el Gobierno a la concesión Autopistas del Caribe, esta no ha podido iniciar las obras en el corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena. Con un tiempo considerable sin poder adelantar el proceso, debido a las problemáticas sociales del sector, Ernesto Carvajal Salazar, gerente general de la concesión, en entrevista con Portafolio aseguró que deberá replantearse el proyecto para salir adelante.





¿Ha avanzado el proyecto desde el respaldo del Gobierno?

Hemos avanzado durante todo el año 2023 en nuestras obligaciones de la fase de pre-construcción, es decir, lo que son licencias ambientales, consultas previas, adquisición predial y la operación y mantenimiento de la unidad funcional cero.

Lastimosamente el avance en la acreditación de un cierre financiero no ha sido posible porque la problemática de las estaciones de peaje se mantiene.



En el peaje de Turbaco logramos hasta agosto 16 de este año reactivar el cobro de las categorías 3, 4 y 5, las categorías 1 y 2 permanecen suspendidas por seis meses, lo que quiere decir que en febrero del año 2024 se tendría que reactivar.



Estamos a la expectativa de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional. Confiamos que durante el primer semestre del año 2024 tengamos resuelto toda la problemática de peajes y podamos comenzar a trabajar en nuestro cierre financiero.



¿Qué consecuencias ha traído ese impacto al modelo financiero?

Somos conscientes que dado todo el impacto que ha tenido la estructura financiera por el no recaudo en las estaciones de peaje es, muy probable que tengamos que reestructurar el proyecto reduciendo su alcance de la mano con el Gobierno.



¿Cuánto es el impacto en capital por el no recaudo?

Cerca de $100.000 millones, solo en la estación de Turbaco. No obstante, este proyecto también tiene una nueva estación que está suspendida su construcción, instalación y puesta en operación hasta el mes de abril del año 2024.

Por eso, el primer semestre del año 2024 es crucial para nuestro proyecto y estamos trabajando de la mano con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para buscar una solución que saque adelante este proyecto.

Tramo de la vía Ruta Caribe. Archivo particular



De reestructurarse sacrificarían ¿cuántas unidades funcionales?



Hoy nuestro alcance en las nueve unidades funcionales, en los pasos con variante y en la construcción de segundas calzadas tenemos alrededor de unos 100 kilómetros, son aproximadamente unos 75 kilómetros de segundas calzadas y unos 25 kilómetros de pasos en variante.



Esos 100 kilómetros pueden verse reducidos a unos 60 kilómetros de segundas calzadas. Tendríamos que eliminar unas unidades funcionales, pero todo eso va a depender de lo que acordemos en las mesas de trabajo con la ANI.

Hoy es digamos muy difícil establecer cuál es el alcance final, pero de nueve unidades funcionales tendríamos que reducir entre tres o cuatro unidades para poder sacarlo adelante.



Con los antecedentes del proyecto, ¿se podrá hacer el nuevo peaje?



Esa es una muy buena pregunta. Entendemos que va a tener dificultades. Nosotros venimos trabajando en todas nuestras obligaciones, ya los diseños tienen una objeción, ya hemos comprado el predio donde tenemos que construir esa estación de peaje. De seis predios ya compramos uno, que es donde va la edificación. Estamos tramitando el permiso de aprovechamiento forestal, haciendo un trabajo social, trabajando, sensibilizando, contándole a la gente que el recaudo del peaje se hace necesario para no sólo construir la nueva infraestructura, sino operar y mantener.



Hoy día tenemos 253 kilómetros, más 100 kilómetros nuevos que construiríamos, serían 353 kilómetros que tenemos que operar y mantener en buen estado, es muy importante que las comunidades sepan eso.



Respecto al cierre financiero, ¿cómo ha visto el apetito por invertir en el proyecto?

No estamos trabajando en nuestro cierre financiero, no es posible salir a presentar este proyecto con toda la incertidumbre que tenemos, sin conocer el alcance real definitivo que vamos a ejecutar, sin conocer el recaudo, sin tener todas esas variables cerradas es muy difícil que podamos sentarnos con bancas locales, bancas internacionales.



Además, no existe el peaje cero en el país y nosotros no podemos ser la excepción.



¿Cómo los afectó el congelamiento de los peajes?

Por las cosas especiales que tiene nuestro proyecto los incrementos se efectúan el 10 de enero y el decreto 050 salió el 16, entonces no nos cobijó ese no incremento.

Sin embargo, la estructura tarifaria del proyecto, contenida en la resolución 8355, no la hemos podido incrementar a la fecha. Firmamos acta de inicio el octubre 20 del año 2021 y debíamos implementar una estructura tarifaria en enero del 2022 y otra en enero del 2023. Eso, no se ha podido implementar por la problemática de peajes que tenemos. Esas variables hay que resolverlas.

Confiamos en que lo vamos a sacar adelante.



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio