Confianza, el eje central para asegurar financiación de obras

El sector financiero envió un sólido mensaje al sector público y privado sobre la confianza como la carta magna para garantizar el financiamiento a proyectos en el país, durante la jornada de cierre del Congreso Nacional de Infraestructura, que culminó ayer en Cartagena.



En el panel moderado por el director de Portafolio, Francisco Miranda, los líderes de la banca Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Javier Suárez, presidente de Davivienda y Antonio Silveria, gerente de Infraestructura Física del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), discutieron los principales retos del sector, en los cuales destaca no solo la situación macroeconómica actual, sino cómo se afronta.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia pidió un trabajo mancomunado entre el sector público y privado a la hora de brindar confianza a los mercados internacionales.



“Estamos en una coyuntura compleja y retadora, pero las señales que enviemos al mercado sobre la institucionalidad de país, el respeto a los contratos, los cambios institucionales que tengan un detrimento macroeconómico, van a ser determinantes de cómo avanzamos. Sin esa confianza, será muy difícil avanzar, si los mercados cambian, haría que el financiamiento se vuelva muy complejo a futuro, lo que termina afectándonos a todos” dijo.



Además, Mora agregó: “el mercado internacional está a la expectativa sobre Colombia, esta curva lo que implica es una expectativa, cómo respondamos a esas expectativas como país va a responder y determinar nuestro futuro”, dijo.



Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, si bien reconoció la importancia del mensaje de Mora, señaló que las tasas de interés también son un desafío que ha tocado a las entidades crediticias y no parece ser una situación que termine pronto.



HAY VOLUNTAD



“El reto está en las tasas de interés y en la liquidez. Fundamentalmente hay un interés por acompañar las concesiones, lo hay, es un sector atractivo desde nuestra actividad económica que trae beneficios para el país. Definitivamente en las tasas de interés van a hacer complejo el cierre de los proyectos y la gran tarea es encontrar una forma para encontrar una solución, mientras las tasas de interés bajan, que tomará un tiempo”, añadió.



Así mismo, el presidente de la entidad se unió a las voces de sus colegas e insistió en una institucionalidad solida en sus mensajes.



“Para las entidades financieras es fundamental el mercado de capitales, nosotros tomamos, el ahorro del público y lo convertimos en infraestructura, pero parte de ese ahorro proviene del ahorro institucional proveniente de los fondos de pensiones, finalmente, esa institucionalidad y el mercado de capitales, es fundamental que se mantenga, para mantener las tasas en niveles racionales”, manifestó Suárez.



Por último, el presidente el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, señaló la importancia de un trabajo en sinergia entre los sectores de la economía y la banca.

“De hecho, durante la última década, del total requerido en financiamiento por las grandes obras de infraestructura, a nivel mundial, en promedio, el 77% lo aportaron bancos no gubernamentales, emisiones en mercados de capitales, y capital aportado por inversionistas privados”, recalcó.



Previo a este encuentro, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, destacó la creación de un fondo para el financiamiento de las pymes de infraestructura, gracias al concurso de Bancóldex, Sumitomo Bank, la FDN y la CAF-, con el que se busca, en un tiempo corto, apalancar a las empresas que así lo requieran, mediante créditos con tasas tan favorables y competitivas.

PORTAFOLIO