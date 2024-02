El ‘matrimonio’ entre Gobierno y sector de infraestructura tendría rota la confianza

Este jueves, en el Club el Nogal, diferentes actores del sector de la infraestructura se dieron cita para dialogar sobre los retos económicos de este año. En el encuentro asistió Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) quien en su intervención instó al Gobierno evitar que el “ideologismo debe prime sobre el pragmatismo”, todo esto días después de que Portafolio destapara los líos que afectan al sector del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.



(Lea: Gobierno debe $1,7 billones a las concesiones 4G).

“Gracias al pragmatismo que pusimos en marcha a partir de los años 90, logramos superar un rezago de 100 años en infraestructura. ¿Por cuenta de qué? Del pragmatismo, con el que impulsamos un modelo que incluso no tuvo nunca color político. Trascendió desde los 90 gobierno a gobierno y hoy los resultados son palpables”, dijo Caicedo.

Por tal motivo, manifestó que es necesario honrar los contratos con las concesiones y que el Gobierno debe ser garante de confianza y seguridad jurídica, lo que permite no solo atraer mayor inversión, sino mantener las relaciones con las concesiones.

(Vea: Proyectos públicos también estarían en riesgo por líos con el Presupuesto del 2024).

“El modelo colombiano es un referente mundial, un referente para la banca multilateral. De tal manera que esa sería la recomendación que le haríamos a los políticos. Sigamos siendo pragmáticos, de lo contrario, ponemos en riesgo un avance exitoso que hemos tenido en materia de infraestructura hacia adelante y colocaríamos este gran reto de seguir avanzando en materia de infraestructura dentro de un contexto de multimodalismo”, instó.

A su turno, María Lorena Gutierrez, presidente de Corficolombiana, recomendó al Gobierno continuar invirtiendo en este sector que jalona a la economía, pues los indicadores dejan al país con los rubros más bajos designados de la región.

“Como país tenemos que concentrarnos en el tema de la creación económica y uno de los sectores fundamentales para la creación económica es la infraestructura”, mencionó.

(Además: Obras 5G en estructuración costarían $24,2 billones más).

Archivo Portafolio.

Sobre las obras con demoras puntualizó: “Todos los proyectos tienen problemas. Tenemos diez concesiones con más dificultades y lo que hay que hacer es reactivarlas. Si sale un proyecto ahora no va a tener infraestructura en más de dos años. Hay que sentarnos a solucionar estos problemas”.

Agregó que esto no será posible sin la confianza y sin ‘respetar’ las reglas del juego, que es la seguridad pública y la confianza.

“La confianza empieza con los mensajes, los mensajes públicos, los mensajes en redes sociales, etcétera. Entonces todos tienen parejas, entonces piensen que si uno no respeta las reglas del juego y si uno no tiene confianza, esa pareja no va a salir bien en el futuro”, cerró.

Sobre la posible modificación de las vigencias futuras mencionó que el Gobierno “no puede cambiar las reglas de juego y las reglas de juego son esas que están contractualmente”.

(Aquí: Avanzan primeras columnas del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá).

Recordó que las obras son demoradas, y no solo las que están a cargo del sector privado, sino también del público. Además indicó que Colombia tiene la topografía más compleja después de Afganistán y es algo a tener en cuenta.

“Lo que hay que hacer es destrabar y eso es inversión privada, no hay nada que impulse más el crecimiento de la economía que la infraestructura, tanto por crecimiento, porque jalan a muchos sectores, como por empleo”, cerró.

PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO