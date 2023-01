Con congelación de peajes, ciudadanos pagarían vías que no usan: CCI

Archivo particular

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), liderada por Juan Martín Caicedo, se pronunció sobre la decisión de la ANI y el Invías de no incrementar las tarifas de los peajes para este 2023. El gremio de la infraestructura aseguró que el congelamiento de las tarifas terminará siendo compensado por los contribuyentes y el Estado.



El gremio destacó además que esta medida “se refleja en un cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera, justamente, se soporta en el recaudo derivado de los peajes”.

La CCI reiteró a que se dejarán de percibir aproximadamente $1 billón como consecuencia de estas modificaciones en las tarifas, como el propio Gobierno lo ha señalado, y que el Estado “se verá abocado” a compensar a los proyectos y entregar estos recursos con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales.

“La principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura”, dijo la CCI.



El gremio de la infraestructura recordó que esta medida desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.



Para el caso puntual de las Iniciativas Privadas (IP), proyectos que se financian de manera exclusiva con el recaudo de peajes, la CCI aseguró que se generará un riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada.



“En este caso, el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, además, tendría que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías”, puntualizó la Cámara de la Infraestructura.



