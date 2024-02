Contraloría muestra preocupación por los resultados de la subasta de cargo

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado por medio del cual manifestó su preocupación sobre los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad que cerró en días pasados. La entidad destacó varios puntos, algunos de los cuales hacen referencia a la suficiencia de la energía asignada para responder a la demanda.

El ente de control señaló que su mayor preocupación gira en torno a que se asignaron 4.410 megavatios de capacidad y no hay garantías de que entre ese número, teniendo en cuenta que en el pasado se han entregado en subastas más de 6.000 megavatios, pero "no ha entrado ni el 60% de lo adjudicado".



Precisamente al respecto señalaron otro punto relacionado con que las plantas asignadas son en mayoría nuevas, con lo que requieren una serie de procesos como obtener licencias ambientales audiencias públicas, relaciones con las comunidades que podrían retrasar el ingreso de esa energía, que fue adjudicada para ingresar entre diciembre de 2027 y noviembre de 2028.



Otro de los puntos que destaca la Contraloría es que casi la totalidad de la asignación fue de energía solar (99%), que es altamente intermitente. Esto hace que los más de 4.000 megavatios de energía solar que fueron entregados podrían entregar menos de 15 gigavatios hora día.



"La demanda de energía hoy es aproximadamente de 230 o 240 Gigavatios hora diarios y si solamente entran 15 gigavatios hora es posible que, dentro de 4 años, con un crecimiento de al menos 5% de la demanda de energía, se necesite un 20% adicional. Es como si necesitaran más de 40 gigavatios hora - día y solo se adjudicaron 15", apuntó la entidad.



A esto se suma que la asignación no incluye almacenamiento por medio de baterías, que permitan manejar la intermitencia y dar un respaldo al sistema nacional. Esto lleva a la CGR a señalar que se van a seguir necesitando plantas térmicas, que puedan ingresar cuando baje la oferta de energía solar.



La Contraloría apuntó que hay una preocupación latente por la caída en el volumen útil de los embalses, por lo que llamó a las entidades a señalar cuáles son las actividades que se han llevado a cabo para garantizar la seguridad en el suministro y evitar un posible racionamiento.



Por último, manifestaron que es posible que las tarifas de este servicio público no tengan una disminución. "Es previsible que las tarifas no vayan a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras, esto último teniendo en cuenta que la posible modificación de las leyes de servicios públicos, 142 y 14 de 1994, podría ahuyentar inversión", afirmaron.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio