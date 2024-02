Corficolombiana respalda el modelo de APP en obras civiles

Tras el ruido que han generado los líos del Presupuesto General de la Nación (PGN), Corficolombiana realizó un informe sobre la importancia del sector de infraestructura, además recomendó al Gobierno reactivar proyectos suspendidos y colocar en el mercado los de 5G que ya están estructurados.



“Es necesario reactivar grandes proyectos que se encuentran suspendidos y poner en marcha los proyectos 5G, que ya están estructurados. Asimismo, garantizar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos existentes de obra pública y cofinanciados por la Nación y gobiernos locales”, señaló el documento.



Respecto al PGN, si bien celebró la expedición del decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, en que se discriminaron las partidas presupuestales y quedaría ‘solucionado’ el asunto, dejó sobre la mesa las afectaciones ocasionadas.



“No obstante, el impacto en cuanto a la parálisis de algunas obras públicas y el antecedente inédito de la no inclusión de los compromisos legales de vigencias futuras de la Nación genera un antecedente negativo para las perspectivas del sector”, dice el documento.



En razón a lo anterior, la confianza de todos los actores de la cadena podría estar resquebrajada.

Así mismo, menciona la necesidad de proteger la institucionalidad en materia de APPs en infraestructura lo cual requiere certeza en las fuentes de financiamiento pactadas, como los recaudos de peajes y los compromisos de aportes a través de vigencias futuras.



“La visión de largo plazo y la institucionalidad articulada de las APPs, en especial la claridad en las reglas de juego, consolidaron a Colombia como uno de los líderes globales en la construcción de grandes proyectos de infraestructura a nivel mundial”, apuntan.



Además, señalan que apostarle a este sector no solo hacen que las obras avancen, sino que la economía misma prospere.



“Resulta imperativo diseñar un plan de acción contundente para revitalizar la actividad productiva del sector. Las obras civiles destacan por tener uno de los mayores multiplicadores económicos a nivel sectorial. A su vez, son un componente fundamental para la competitividad y la productividad del país, desempeñan un papel relevante en la generación de encadenamientos y tienen un impacto positivo en el empleo y la reducción de la pobreza. En última instancia, constituyen el motor que necesitamos para impulsar la recuperación económica”, explican.



Por último, el informe destaca el papel que ha tenido el modelo de Alianza Público - Privada (APP), el cual “ha impulsado una inversión sin precedentes en infraestructura de transporte, permitiendo la construcción de cerca de 10.000 km de vías primarias, que no hubiera sido posible construirse con obra pública por las restricciones fiscales del país”, cierran.



Mencionan además que en los últimos seis años, el crecimiento del subsector carretero ha sido en gran medida por el avance de las concesiones.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio