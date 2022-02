Crearemos empleo con obras en vías terciarias: candidata partido Mira

La senadora Aydeé Lizarazo es la ficha con la que el Partido Mira espera llegar a la Presidencia a del República. La candidata, que hace parte de la Coalición Equipo por Colombia, enfoca su propuesta en el agro colombiano, así como en fortalecer a los microempresarios, con el objetivo de fomentar el empleo desde sectores tradicionales, y también de dar más participación a las mujeres y los jóvenes.



¿Cómo percibe la economía para 2022?



En los últimos meses hemos visto toda una reactivación, con todo el apoyo del Gobierno Nacional y sus políticas, como el Paef, con el fin de mantener la generación de empleo y también del tejido empresarial, pero no podemos desconocer que hay una serie de factores que nos ponen grandes retos, como la inflación, que hoy es un fenómeno mundial. Hay que pensar en políticas que permitan que sea más llevadera la situación mientras el mundo se estabiliza. Por esto tenemos que seguir adelante con el apoyo al empresariado colombiano, brindándoles garantías para acceder a subsidios de nómina, con la vinculación laboral de jóvenes y mujeres, y esto permite igualmente proteger la industria colombiana.



Pero no solo hay que producir en las grandes ciudades, en el campo colombiano hay una gran posibilidad. Con tantas importaciones de las que dependemos como fertilizantes, abonos y fungicidas se suben los precios de nuestros productos agrícolas. Tenemos que enfocar una política de apoyo hacia el campo colombiano, para que los campesinos puedan producir, y debemos otorgarlas más créditos a través del Banco Agrario. Ahí sí podemos hablar de plena reactivación.



¿Cómo daría más herramientas al agro?



Necesitamos reactivar nuestro campo, diversificar e industrializar, muchas veces nos concentramos en la producción de un determinado producto agrícola porque está arriba en las preferencias y los precios, pero luego tenemos un precio bajo por una superproducción. En este momento, necesitamos llevar una presencia estatal al campo colombiano, con inversión en infraestructura, en vías terciarias. Yo soy una mujer de región y conozco las necesidades de los campesinos.



Los costos también suben cuando la comercialización se complica porque no tenemos vías en buenas condiciones y también podemos generar oportunidades de empleo a través de esas obras de infraestructura. Nuestra propuesta va a generar empleo con la construcción de vías terciarias aprovechando la mano de obra de los residentes en zonas rurales, y también proyectos de agua y saneamiento. Hay que fortalecer la educación en el campo, para que mujeres y jóvenes emprendan nuevos proyectos. Hay que hacer atractivo el campo para los jóvenes, para que tengan una expectativa de vida en torno al él y podamos tener esa transformación.



¿Qué otros sectores serían foco para generar empleos?



Una parte está en el campo y en los centros poblados. Durante la pandemia cerraron cerca de 500.000 micronegocios y cerca de 400.000 medianos y grandes. Esos medianos y grandes negocios recibieron apoyo por parte del gobierno nacional, a través de diferentes líneas, como el Paef, pero para esos pequeños negocios, por su tamaño no tuvieron la misma facilidad de acceder a ingresos, por no estar tan organizados, pero son pequeños negocios comerciales en cabeza de mujeres o grupos familiares.



Cerca de 97% de la actividad económica está desarrollada por pequeños comerciantes, ellos no recibieron apoyo en la pandemia. Muchos no volvieron a abrir o se fueron a la virtualidad, y tienen su mobiliario en casa o en una bodega. Tendremos un programa bandera de apoyo económico de reapertura para negocios pequeños. La idea es entregarles un apoyo económico de hasta 10 salarios mínimos, para que puedan volver a generar ingresos y empleos. Muchos son restaurantes, panaderías, peluquería y papelerías. Es una oportunidad de reactivar las economías locales. Otra propuesta es en los pequeños municipios dónde no hay grandes industrias dar incentivos tributarios para que los grandes empresarios establezcan nuevas empresas y generen empleo.



¿Cómo ve la posibilidad de otra reforma tributaria?



Hay que ser muy responsables y aterrizados sobre el momento en que estamos viviendo. La última reforma tributaria se aprobó hace unos 7 u 8 meses. Con ese corto tiempo no hemos podido dimensionar su efectividad. Hay que esperar que termine este año fiscal y allí podemos ver si es suficiente. En caso de darse esa posibilidad, estoy convencida de que hay una línea roja, desde el partido Mira, y desde la condición que represento hoy que no tocaremos los bolsillos de los más vulnerables ni de la clase media.



Tenemos que entrar a fortalecer la Dian, para que ese tema de evasión y elusión lo podamos contrarrestar. Y también propongo la realización de un cuarto día sin IVA, pero enfocado en ayudar a las personas del campo y de esos municipios.



¿Qué iniciativas se podrían impulsar para ayudar a mitigar la inflación?



La política monetaria está en cabeza del Banco de la República, que tiene mecanismos de los que echa mano para contrarrestar la inflación como es la tasa de interés y su incremento, una medida que se adoptó recientemente. Hay que esperar esos efectos, y esperamos que ayude a contrarrestar, pero esto es un fenómeno mundial, un dólar en casi $4.000 eleva las importaciones y eso obviamente afecta la canasta familiar. Hay que entender que esto es parte de una dinámica internacional, pero por eso debemos fortalecernos en nuestra producción interna para hacer un contrapeso.

LAURA LUCÍA BECERRA