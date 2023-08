Alto costo del espectro podría ahuyentar a los interesados

De acuerdo con el cronograma de la subasta 5G, durante los primeros días de septiembre se conocerían los precios bases de la reserva del espectro, las obligaciones de hacer y las garantías.





Y mientras se revelan los detalles, expertos analizan cuáles deberían ser los puntos a considerar para que la puja logre ser competitiva en el mercado.



Para Lucas Gallitto, director para América Latina de la Gsma, organización de operadores móviles, el precio del espectro “tiene que ajustarse a la realidad de los mercados”.



“En un entorno de desaceleración, es esencial que la subasta contemple las condiciones económicas para garantizar la participación de los operadores e incentivar el desarrollo de las redes. Precios demasiado altos pueden conducir a subastas desiertas, como ha sucedido en la región. No existe una fórmula mágica o un valor de referencia que aplique universalmente. Una política de precios es acertada cuando es el resultado del diálogo entre las partes interesadas”, señaló Lucas Gallitto.



Asimismo, el directivo de la Gsma remarcó que el espectro será la “llave maestra” de la que dependerán tanto el alcance y la calidad de los servicios móviles, así como el aumento en la productividad y las eficiencias.



“Según un estudio de la Gsma, los aumentos en productividad y eficiencias del 5G generarán una contribución económica de US$4.000 millones (0,9% del PIB) para 2030 en Colombia. Una política de espectro eficiente es clave para asegurar ese potencial”, agregó Gallitto.



De cara a las obligaciones que los operadores deberían asumir, tras la subasta, Gallito afirmó que si bien las obligaciones de cobertura permitirán destinar capital a la expansión y mejora de las redes móviles en el país, será crucial que “el diseño de la subasta contemple esos desembolsos en el precio del espectro para reflejar el valor real del recurso y la escala de las inversiones de la industria”.



Por su parte, Jose F. Otero, vicepresidente de 5G Américas, enfatizó que la decisión de las obligaciones también debería considerar la salud financiera de los operadores.

“En este sentido, el Gobierno debe mirar todas las variables a su disposición al momento de establecer parámetros de cobertura e incentivos para la adopción de tecnologías de acceso a banda ancha móvil. Tener cobertura de una tecnología no implica el acceso a la misma”, apuntó Otero.



De cara al precios del espectro, el representante de 5G Américas, precisó que esta debe acomodarse a los estipulado por la Ley 1978 de 2019 que elimina el carácter recaudatorio de los procesos de asignación de espectro radioeléctrico.



“Esto no debería ser problema, pues se espera que el proceso final emule el acercamiento de Brasil durante su última subasta de espectro radioeléctrico: 90% del monto prometido por el operador que obtiene la licencia son destinados a cubrir costos de despliegue de infraestructura”, explicó Otero.

Beneficios a la vista

Y si bien todavía falta tres meses para que se desarrolle la subasta en el país, los expertos en materia de conectividad concuerda que sin duda, esta tecnología tendrá un impacto positivo para la empresas.



“Si bien 5G permitirá a los usuarios experimentar velocidades más rápidas y, por lo tanto, disfrutar de una mejor experiencia móvil, los mayores beneficios serán para las compañías. 5G es un punto de inflexión en conectividad para el segmento negocio a negocio (B2B). De acuerdo con proyecciones de GSMA Intelligence, para 2030, se espera que el 43% de las conexiones móviles totales de Colombia sean 5G”, comentó Gallitto.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio