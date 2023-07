'Colados' en el Sitp: estrategias que ayudarían a frenar el problema 

En un video que circula en redes sociales se evidenció cómo en cuestión de minutos más de 30 personas evadieron el pago del pasaje en un bus del Sitp.



Al respecto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que estos comportamientos son una muestra de abuso, falta de cultura ciudadana y contravención con quienes sí cumplen con esta obligación.



Si bien la problemática de los ‘colados’ en el sistema de transporte no es nueva, si es un tema que requiere de medidas de atención urgentes. Es por eso que desde la Alcaldía se está pensando en renegociar los contratos con las concesionarias que operan el sistema.



¿La razón? La mayoría de estos acuerdos comparten un punto en común y es que el mayor porcentaje de sus ganancias se generan por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado. Esto deriva en que el dinero que deja de entrar por las personas que evaden el pasaje sea asumido en gran parte por el Distrito.



Sin embargo, expertos señalan que esta negociación podría no ser tarea sencilla, ya que, en algunos casos, estas contrataciones tienen establecidas unas condiciones técnicas y financieras desde hace más de 10 años.



A esto se le suma que algunas de las empresas operadoras están en números rojos desde la pandemia por cuenta de aspectos como el vandalismo, las altas tasas de interés, la falta de abastecimiento de conductores, entre otros.





Cuáles serían los caminos a seguir



Desde TransMilenio el no pago del pasaje se trabaja desde cuatro frentes: la infraestructura, la fiscalización, el monitoreo y la caracterización de la evasión y la cultura ciudadana.



La empresa también ha señalado que se han hecho varios operativos de seguridad en los que se les imponen multas a quienes no cancelan la tarifa.



Paradero de SITP FOTO: Nestor Gómez

Sin embargo, destaca que realizar este monitoreo representa un esfuerzo significativamente mayor en los buses del componente zonal, puesto que el sistema cuenta con más de 8.724 vehículos distribuidos por toda la capital.



En ese aspecto, entre las medidas que se han implementado se destacan la implementación de una infraestructura alrededor de los torniquetes tradicionales, la cual dificulta la evasión del pasaje.



De acuerdo con Germán Prieto, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los torniquetes podrían tener más control "hacia lo alto" para evitar que no se realice el pago de la tarifa al ingresar al vehículo.



El experto consultado por EL TIEMPO señala que es clave mejorar la capacidad de fiscalización, así como las estrategias para que el evasor sepa que puede ser castigado.



"Por ejemplo, que existan agentes encubiertos controlando la evasión y que se impongan multas que realmente tengan que pagarse", explicó.



Por su parte, Ángel Guzmán, experto en transporte y planeación urbana, resalta que, aunque no es posible que la evasión llegue a cero, la combinación de medidas enfocadas en infraestructura, seguimiento y conocimiento del evasor podrían contribuir a la reducción del comportamiento.



Los expertos también coinciden en la importancia de promover la cultura ciudadana para que los usuarios entiendan cómo el no pago del pasaje puede impactar en la operabilidad del sistema.





PORTAFOLIO

*Con información de redacción Bogotá - EL TIEMPO