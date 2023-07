Así será el paso de vehículos por puente provisional en Vía al Llano

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandina, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ejército

Nacional avanzan en el montaje el puente militar tipo Bailey sobre la quebrada Naranjal para reestablecer el paso cerrado por una avalancha en el sector de Quetame. Este tendrá una extensión de 54 metros.



Pese a que el paso no ha sido abierto, las autoridades entregaron detalles sobre cómo funcionará la fase 1, que va a permitir el paso alternado cada 3 horas en diferentes puntos de recorrido.



Horarios

Se determinó que los días impares se habilitará, cada tres horas, iniciando en sentido Bogotá Villavicencio y los días pares en sentido Villavicencio - Bogotá.



​Tenga en cuenta que en esas tres horas en el recorrido hay cuatro puntos en los que habrá un horario de apertura y cierre que son la zona llamada 'El Tablón', en el puente metálico, en Guayabetal y en Buenavista.



En las siguientes tablas se muestran los horarios.



Horarios para transitar por la vía al llano en días impares Cortesía

Horario para tránsito por vía al Llano los días pares Cortesía

Recomendaciones

Si usted requiere transitar por la vía al LLano, tenga en cuenta estos puntos señalados por la Ani, Coviandina y la Superintendencia de Transporte:



1. Dependiendo del sentido y la hora a la que pretenda pasar por los puntos de control (EL TABLÓN – BUENAVISTA) programe su viaje.



2. Apóyese con las aplicaciones Google Maps y Waze para calcular el tiempo de recorrido desde su lugar de origen.



3. Si llega antes de la hora de paso ubíquese sobre la berma y no obstruya el carril principal para permitir la movilidad de los vehículos y ambulancias que tendrán prelación de paso al inicio de cada sentido de circulación.



4. En los puntos de control, tanto el transporte público de pasajeros como los vehículos de carga y particulares de la región deberán acogerse a los mismos horarios de la circulación en general.



5. No será permitido el paso peatonal y de ciclistas por el puente afectado, como tampoco sobre el metálico bajo ninguna circunstancia.



6. No se permitirá la presencia de vendedores ambulantes en inmediaciones del peaje de Naranjal y el K58+000 con el fin de que no se afecte la movilidad en dichos sectores.



7. Se permitirá como máximo la circulación de un vehículo de carga tipo C3-S3, C3-S2 C2-R2, C3-R2 o similares sobre el puente, dado que el peso máximo permitido es de 52 toneladas.



8. Los transportadores de carga de las configuraciones C3-S2 y C3-S3 deben presentar obligatoriamente un tiquete de pesaje antes de pasar por el puente para que se autorice su tránsito.



9. En el caso de cargas extradimensionadas sólo se permitirá hasta aquellas que requieran permiso electrónico y cuyo ancho no supere los 3.30m.



10. No se permiten los remoques del tipo “Camacuna” debido a que pueden golpear el puente.



11. El paso controlado por el puente puede suspenderse por situaciones que puedan afectar la seguridad de los usuarios como avenidas torrenciales, sismos, lluvia intensa entre otros, y de ser así se avisará inmediatamente a través de los canales que dispone el concesionario Twitter, Facebook, Instagram, web de Coviandina, emisora 89.6 FM, #713.



12. Los vehículos de carga al pasar por los túneles de Quebrada – Blanca en ascenso hacia Bogotá o descenso a Villavicencio, pueden generar derrame de combustible si llevan los tanques de suministro de combustible a total capacidad, por lo que se recomienda no llenarlos hasta el límite.



11. No exceda los límites de velocidad yrespete las normas de tránsito.



