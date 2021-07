De los 10 proyectos más grandes de reactivación, tres están en obra

Hace un año, el 20 de julio de 2020, el presidente Iván Duque lanzó un compromiso por la reactivación económica del país tras la pandemia. A un año de esta promesa la estrategia de reactivación ‘Compromiso por Colombia’ se compone de 533 proyectos, con una inversión total de $109 billones, y una meta de 4,4 millones de empleos. Entre los proyectos destacan grandes obras de infraestructura de transporte, pues tan solo las 10 con las mayores inversiones suman $25,32 billones, 23% del total.



Sin embargo, el avance en estas ha sido en general tímido en los últimos 12 meses, al punto que el proyecto de la reactivación económica que requiere mayores recursos, el Aeropuerto de Bayunca (el nuevo Aeropuerto de Cartagena), una iniciativa privada que hace parte de la Quinta Generación de concesiones (5G), ni siquiera ha cerrado su fase estructuración.



Este proyecto, cuya inversión asciende a $6,9 billones, proyecta generar 72.500 empleos entre directos e indirectos, pero según explicó a este medio el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, aún falta para poder iniciar obras.



“En Cartagena son dos aeropuertos, el viejo y el de Bayunca. En el aeropuerto actual tenemos un proceso de ampliación y ya la estructuración quedó cerrada, y en el de Bayunca tenemos un problema con la mancha de ruido que se genera, que es un tema que se está resolviendo y es normal para un aeropuerto. Esperamos resolverlo en cuestión de semanas, es lo único que nos hace falta para cerrar la estructuración y poder avanzar”, dijo Gutiérrez.



La segunda megaobra para la reactivación es el tramo I de la primera línea del Metro de Bogotá, para lo cual se estima una inversión de $4,8 billones. Sin embargo, por la pandemia y el paro nacional, la construcción de un patio taller en la localidad de Bosa y un deprimido en la calle 72 con Av. Caracas, las principales obras previstas para 2021, no iniciarán hasta el 17 de agosto y el 17 de septiembre, respectivamente.



Por ahora, la Empresa Metro y el consorcio Metro Línea 1 avanzan en la compra de predios y el traslado de redes de servicios.



Tras este proyecto vienen sus troncales alimentadoras, el Transmilenio por la Av. 68 y por la Av. Cali, con inversiones por $4,3 billones. La primera ya inició su fase de construcción, con labores de traslados de árboles, demolición en separadores e intervención en redes, y hasta el momento, ha generado 1.219 empleos directos de obra y 375 de interventoría.



Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la etapa de construcción de la Av. Cali iniciará a finales de julio con actividades de traslados, protecciones y bloqueos de árboles, adecuación de campamentos, mientras la obra física empezará en septiembre.



Otro gran proyecto es la Troncal Magdalena 2, el tramo entre Barrancabermeja y San Roque, una concesión con una inversión total de $3,6 billones y la expectativa de generar 47.900 empleos. Si bien el proyecto ya cerró su fase de estructuración, su proceso de contratación aún no se ha abierto.



También se destaca el Túnel del Toyo, la obra de 9,73 km, ubicada en el occidente de Antioquia, entre Giraldo y Cañasgordas, recientemente su excavación alcanzó 60%. El proyecto, cuya inversión se estima en $1,4 billones en el plan, ha generado 1.800 empleos directos, y culminaría en 2023.



A este le sigue el Regiotram de Occidente, con una inversión de $1,4 billones y una proyección de 25.400 empleos. Según MinTransporte, “el proyecto se encuentra en el 67% de su etapa preoperativa (fase previa) y ejecuta actividades indispensables para el inicio de las obras. Al final de este gobierno, se espera que estará en etapa de construcción, programada para iniciar en enero de 2022”.



La variante San Francisco-Mocoa, un proyecto de $1,2 billones que potenciará a los departamentos de Putumayo, Nariño y la zona sur del país, tenía previsto iniciar sus obras en mayo, pero por el paro nacional el proyecto tuvo que modificar su cronograma y el arranque sigue pendiente.



Otro de los proyectos que están entre las 10 grandes obras de infraestructura de transporte para la reactivación es la Conexión puente Pumarejo-Ciénaga (viaductos), cuya inversión total es de $700.000 millones. A inicios de este año el Invías entregó los resultados de los estudios y diseños para protección costera en la conexión y su licitación se proyecta para este segundo semestre.



Otro de los proyectos, cuya inversión total se estima en $525.000 millones es la Ruta de los Comuneros (Zipaquirá – Ubaté - Barbosa - Bucaramanga; Girón Piedecuesta), la cual hace parte del programa de ‘Vías para la legalidad’, una grupo de 22 proyectos que se ejecutarán en el mediano plazo. En este proyecto se dio inicio a la construcción de la doble calzada Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá hace poco menos de un mes por medio del Instituto Nacional de Vías (Invías).



El décimo proyecto es la Conexión Pacífico-Orinoquía (Puente Arimena- Viento;Juriepe-Puerto Carreño), también del paquete de ‘Vías para la legalidad’, y cuyo valor asciende a $500.000 millones. El mes pasado el Invías firmó el contrato para pavimentar el tramo entre los municipios de Puente Arimena y El Viento. Las obras se espera que inicien en julio y la segunda contratación quedará lista en los próximos meses.



UN PLAN ‘CAMBIANTE’



En el último año el ADN del plan ha cambiado. En febrero este medio hizo un corte de cuentas de los que entonces figuraban en la página web del gobierno como las 10 obras con las inversiones más altas en infraestructura de transporte y cinco (todas proyectos 5G), ya no están en el plan. Estas son Buga- Buenaventura ($4,2 bill.), Puerto Salgar- Barrancabermeja ($3,8 bill.), la nueva Malla Vial del Valle ($3 bill.), los aeropuertos del Suroccidente ($3 bill,), el Canal del Dique ($3 bill.) y Accesos Norte II ($1,8 bill).