Mano de obra, la causa de los retrasos en la construcción del Metro de Bogotá

Este miércoles 31 de enero se lleva a cabo en la Comisión Primera del Senado de la República un debate de control político citado por los coordinadores de la Comisión Accidental del Metro de Bogotá para hacer un seguimiento a la ejecución y el avance de las obras.



En el encuentro, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la empresa Metro y los órganos de control entregarán sus informes respecto a algunas de las actividades relacionadas con el proyecto.

La primera en intervenir fue la presidente (e) de la ANI, Carolina Barbanti, quien entregó un balance de la asesoría que ha venido realizando la entidad - de la mano con la SCI- y habló de la propuesta metodológica para la evaluación de proyectos férreos en el país. El informe consolidado se presentaría a mediados de febrero.



“Venimos haciendo un informe para cerrar el informe técnico que debemos pasar a los más interesados, en este caso al Ministerio de Transporte y la UPI (...) nosotros hemos venido haciendo nuestros análisis de los productos férreos y queremos consolidar ese trabajo en el informe de uso público, porque es la metodología para trabajar en proyectos férreos y urbanos ", precisó Barbanti.

Entre los proyectos en estructuración se encuentran Regiotram del Norte y el tren del Valle. También se hizo mención de otras iniciativas de infraestructura férrea con miras al 2050, lo cuales incluyen la conexión de salida a la Orinoquía, la conexión del Catatumbo y otros que hacen parte de los 5.000 kilometros que se vienen evaluando por un valor de $50 billones.

En este punto, vale mencionar, que la SCI fue contratada por la ANI para "la prestación de servicios altamente calificados para que brinden asesoría técnica" para la toma de decisiones que se requieren en los proyectos de concesión en ejecución y estructuración.



En una primera fase, llevada a cabo en 2022, la SCI debía revisar las buenas prácticas de proyectos ferroviarios y que contaran con suficiente documentación disponible del proyecto. Ya en 2023, la SCI debía analizar políticas, programas, proyectos y estudios de preinversión en proyectos ferroviarios. Con esto, se dejaría una herramienta que a futuro se pueda usar en los proyectos y garantizar su culminación.



En su intervención, Hernando Monroy, presidente de la SCI, mencionó que hay que tener en cuenta que es distinto el proyecto inicial y el actual, pues varios aspectos técnicos se cambiaron en el camino.



"Cuando a la SCI se le encargó hacer los estudios técnicos de la Ruta del Sol, la metodología que entregó le ahorró al país $1 billón. Esos son los tipos de constribuciones que hace la SCI", reconociendo la valiosa labor y el bagaje de la entidad.



Lo que respecta al Metro de Bogotá, señaló: "se ha hecho un estudio serio y riguroso que le dará al país, que le va a servir no solo a la ciudad sino será una herramienta para proyectos de esta índole".



Sobre las especulaciones y advertencias que el proyecto no está avanzando acorde a lo esperado, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, explicó que si bien todo avanza en China, la mano de obra es lo que estaría afectando el avance. No obstante, esta curva deberá mejorar entre el mes de febrero y abril.



