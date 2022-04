Desde 2025, Colombia tendría déficit en oferta de energía

Para el sector de energía del país, cuatro son los temas puntuales que la Nación debe tener en la lista de prioridades para seguir garantizando el suministro en firme de corriente, incluso más allá del 2027.



Así, la agenda estará centrada no solo en garantizar los excedentes en oferta eléctrica a partir del 2025, sino además en la entrada de los proyectos de generación convencional programados para el presente año, el inicio de operación de Hidrotiuango, y en destrabar la ejecución de la Línea Colectora para que las fuentes solares y eólicas entreguen su energía al país.



“La energía en firme está garantizada para los años 2023 y 2024 por las obras de generación que ya existen, y no hay preocupación en el corto plazo. Sin embargo desde el 2025 en adelante, el sector está a la espera de la planeación por parte del país, y de si hay señales para hacer una subasta”, señaló Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.

Por su parte, Alejandro Castañeda, director de Andeg, recalcó que para los años 2023-2024 y 2024-2025 hay excedentes de energía en firme, aunque para este último bienio está entre el 2,5% y 3,5%.



“Al mirar el 2025 - 2026 el país entraría en un déficit en oferta. Con la proyección del consumo, en el balance oferta - demanda es 0% para estos dos años, así habría la necesidad de generar adicionalmente 4.300 gigavatios hora (GW/h) al año para llevar el excedente al 5% y tener la tranquilidad de la energía en firme”, explicó Castañeda a Portafolio.



Agregó que, para el 2026 - 2027, además de los 300 megavatios (MW) en plantas térmicas, se deberían anexar otros 500 MW en capacidad instalada para garantizar la oferta.



También indicó que, en el presente año entrarán en operación los proyectos Tesorito y Candelaria con capacidad instalada de 200 MW y 256 MW, respectivamente, y que operarán con gas natural.



“Otras iniciativas en el pipeline son dos pequeñas termoeléctricas de 20 MW de capacidad cada una que desarrolla Proeléctrica, a la que se suma Termocaribe de 48 MW. Todas deben iniciar operación antes del 31 de diciembre”, dijo el líder gremial.

Tanto Gutiérrez como Castañeda coincidieron en afirmar que se ha presentado un fenómeno de ‘La Niña’ leve en las últimas semanas que empatará con la temporada de lluvias lo que derivará en un alto aporte hídrico de los embalses.



“Esto permitirá llegar de forma tranquila a los periodos de baja hidrología en el segundo semestre, con el nivel de las presas al tope y tendrán suficiente capacidad para producir electricidad”, dijo Gutiérrez.



Otros de los temas de la agenda que el sector sigue con mucho interés en el 2022 es la entrada en operación de Hidroituango.



“No tenemos la información detallada, ni la capacidad técnica para indicar la entrada en operación del megaproyecto. Se está haciendo un esfuerzo para finalizarlo y que entre en operación. Sin duda marcará un hito en la generación hidroeléctrica del país, y se espera que inicie en la fecha que EPM indicó”, dijo la presidenta de Acolgen.



Por su parte Castañeda subrayó que “el sector espera que Hidroituango entre en operación este año, aun con todo el tema de las diferentes fechas de inicio que se han planteado, y que serían 600 MW de capacidad instalada de los 2.400 MW que se compone el megaproyecto”.



Finalmente, los líderes gremiales indicaron además que en los proyectos eólicos y solares que están programados y en desarrollo en La Guajira, el tema está por el lado de la línea Colectora y su atraso, en donde el GEB y XM están previendo que estas fuentes de energía limpia no entren en operación antes del 2023 o 2024.



Además afirmaron que estas iniciativas se están desarrollando dentro de los plazos establecidos, pero el tema es el desarrollo de esta línea de transmisión que, si bien el conglomerado bogotano ha hecho todo su esfuerzo para sacar adelante el tema de las consultas previas, se han presentado retrasos en su ejecución, más por pandemia.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO