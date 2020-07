Distrito reversó licitación de TransMilenio por la Séptima

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el Distrito y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reversaron la licitación con la que se buscaba construir una troncal de TransMilenio por la carrera Séptima. Ahora, tras esta decisión, el gobierno de la capital busca enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de un Corredor Verde sobre esta vía de la ciudad (entre las calles 26 y 200).



(¿Qué sigue para la carrera Séptima si ya no va TransMilenio?).

“Sin pleitos y sin costos para Bogotá recuperamos $2 billones de los impuestos de los ciudadanos que estaban embolatados en pleitos jurídicos en la licitación de la troncal de TransMilenio de la carrera Séptima”, dijo López.



Según la mandataria, estos recursos estaban “embolatados hace más de un año en cuatro procesos judiciales -acciones populares-”. En dos de estas, explicó López, los jueces habían determinado como medida cautelar “suspender la licitación del TransMilenio por la Séptima, una obra mal diseñada e impuesta a la brava, en contra de muchas opiniones y de procesos participativos de la ciudadanía”.



(Vence plazo para acogerse a pago por cuotas del impuesto de vehículos).



Así, tras esta decisión, López dijo que los proponentes para construir la troncal decidieron voluntariamente retirar las ofertas. Las compañías que abandonaron este proceso fueron: Mario Huertas Cotes, Pavimentos Colombia S.A.S., Hidalgo e Hidalgo S.A., Sonacol S.A.S., Consorcio Avenida Séptima, Lenha Engenharia e Construcões S.A. Sucursal Colombia y Constructora Conconcreto.



Según López, en opinión de la ciudadanía y de los jueces, la troncal de la Séptima no respetaba el patrimonio arquitectónico. “Tenemos que aprender a hacer las cosas de común acuerdo, respetando la planeación requerida. Al firmar la revocatoria, el paso que sigue es informar a los jueces que ya no hay objeto de controversia jurídica”, añadió la mandataria.



Ahora, de cara al nuevo Corredor Verde -dijo- se cerrarán en agosto los trámites de la controversia de la troncal por la Séptima. Y luego, en septiembre, el gobierno de la ciudad tiene planeado presentar el diseño conceptual del Corredor en cuya estructuración participarán firmas arquitectónicas como Gehl Architects y el World Resources Institute (WRI).



Ahora, para 2021, el objetivo del Distrito es que el IDU pueda realizar la contratación del Corredor Verde. “Tenemos que aprender a vivir la ciudad para los peatones, para la movilidad eléctrica, para los ciclistas, para la movilidad limpia. No podemos volver a la vieja normalidad del humo y la contaminación, del trancón, de la siniestralidad vial por mala o poca infraestructura”, añadió la alcaldesa.



Este Corredor Verde, detalló, se construirá en tres tramos: 1) entre las calles 26 y 40, 2) calle 40 a la 100 y, 3) calle 100 a la 200.



“La ejecución de la obra deberá empezar en el año 2022 a más tardar”, dijo López quien agregó que el IDU está contratando $900.000 millones en obras. “Solo con el Corredor Verde se suman $2 billones más de vías, vida y empleo para Bogotá”, dijo.



Tras la decisión, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa -quien había sido uno de los principales promotores de la troncal de TransMilenio por la Séptima-, afirmó a través de su cuenta de Twitter que “así hubiera un metro al lado, la manera democrática y eficiente de usar el espacio vial es con un sistema tipo TransMilenio. En la Séptima no hay metro ni alternativa alguna distinta de TransMilenio”.



Además, señaló que “decisiones políticas sin sustento técnico afectarán la vida de la gente hacia el futuro”.



Pese a los planes del Corredor Verde, desde el Concejo de Bogotá hay varios sectores que advierten que ni la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad de la capital no han sido claros en los alcances de este billonario proyecto.



La troncal de TransMilenio de la Séptima que fue reversada tenía un costo estimado de $2,4 billones y buscaba extender este sistema de transporte masivo desde la calle 32 hasta la 200 a lo largo de un corredor con 21 estaciones.



Además, esta iniciativa buscaba conectar la Séptima con otras importantes troncales del sistema como la calle 26, la avenida Caracas, la autopista norte y el futuro TransMilenio de la 68.