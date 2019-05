Duque pide la continuidad en obras públicas para Bogotá

El presidente Iván Duque invitó a los empresarios a hacer un pacto con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para que se comprometan a continuar las grandes obras que beneficien la competitividad no solo de la ciudad, sino del país.



Incluso, el Gobierno puede servir de garante de esos pactos, dijo el Primer Mandatario al intervenir en el marco de la clausura de la edición 75 de la Asamblea de la Andi Seccional Bogotá-Cundinamarca- Boyacá, realizada ayer.

De esta manera, Duque respondió a la inquietud del sector privado sobre la necesidad de garantizar que obras como la de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, se hagan realidad. Para el mandatario, ese proyecto es trascendental para la competitividad de la Nación al igual que el Metro.



(Lea: El 58% de los terrenos prioritarios para el metro ya se compraron)



Invitó a trabajar y a quitar la mezquindad ya sea en el orden local o nacional, al asegurar que al país le ha hecho daño dejar de hacer por un cambio de Gobierno. Igualmente, Iván Duque indicó que los planes de desarrollo no pueden depender de un ‘vaivén emocional’.



En el encuentro con los empresarios del centro del país, el Presidente respondió otras inquietudes alrededor de asuntos como los avances de su administración en temas como el del emprendimiento y la entrada del país a la cuarta revolución industrial.



(Lea: Inicia construcción de la variante de Chía)



En cuanto a la política de zonas francas, que también pusieron sobre la mesa algunos afiliados a la Andi, afirmó que en los próximos días estará lista la prórroga para ese modelo de comercio, bajo el criterio de que sea más transparente y abierto.



En el evento, el Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la decisión del mandatario de liderar un pacto político, y le expresó el respaldo del gremio de los industriales a la iniciativa.



(Lea: Bogotá busca atraer inversionistas para proyectos de infraestructura)



“En buena hora, usted ha decidido sacar un pacto político, un pacto nacional”, le dijo el dirigente gremial al Jefe del Estado, al ofrecer el acompañamiento del empresariado colombiano para sacar adelante el acuerdo que permita poner fin a la polarización.



Para Mac Master, es necesario “un acuerdo entre los colombianos, para que nos concentremos en las cosas importantes. Para que nos dediquemos a los temas que verdaderamente cambian y cambiarán nuestro país. Para que podamos sacar de la agenda política cosas que verdaderamente, a veces, no son tan relevantes, pero estorban en el diálogo nacional”.



Planteó que, inclusive, tales cosas “nos conducen a que nosotros de pronto tengamos discusiones entre nosotros, entre los colombianos, innecesariamente”.



Así mismo, le manifestó al Presidente Duque que “ojalá ese pacto arranque con un acuerdo entre las fuerzas políticas para superar la polarización. Creo que no hay nadie en este país que esté de acuerdo con la polarización”.



Reiteró que “la polarización no deja de ser una estrategia política para buscar visibilidad, para buscar votos, para buscar relevancia”, y añadió que tal situación “muchas veces no nos representa a la mayoría de los colombianos”.



Al respecto, el presidente Duque desestimó una crisis institucional e insistió en la necesidad de ese acuerdo nacional. Invitó a mantener el optimismo y a sumarse a quienes están del lado de las soluciones y no de las agresiones.



Defendió las políticas de su administración y destacó cómo el sector privado ha dejado de ser visto como fuente de ingresos para ser valorado como un dinamizador de la economía.



MIRADA A LA CONSTRUCCIÓN



El Gobierno revisa con cuidado la situación de la construcción en el país, teniendo en cuenta que no reacciona como se esperaba. El presidente Duque consideró que en el rubro de edificación se pudo presentar una sobreoferta y ha tomado su tiempo ‘descremarla’, pero vio como una buena señal el ánimo de compra de tierra para construir. En obras civiles destacó el efecto de haber destraba- do proyectos de las 4G.