Nuevo decreto presupuestal recortó casi $1 billón a vías 4G

Finalmente se publicó esta semana el tan solicitado decreto de yerros con el que se esperaba que el Gobierno pusiera fin a la incertidumbre y solucionara los líos en el Presupuesto General que fueron revelados por Portafolio y que durante varios días tuvieron a los gremios, expertos y hasta organismos internacionales, pidiendo transparencia en el uso de los recursos públicos.



En el Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, el Ministerio de Hacienda discriminó los $13 billones que habían quedado en el aire con la liquidación presupuestal realizada en el pasado diciembre, afectando obras clave como el Metro de Bogotá, el Regiotram, el Metro Ligero de Medellín y 20 vías de cuarta generación.



Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, sostuvo que con esto se da un parte de tranquilidad a los inversionistas y a las autoridades monetarias en todo el mundo, ya que los recursos del país, según su percepción, se están manejando con transparencia y respetando lo aprobado por el Congreso de la República.



“El Congreso aprueba hasta programa y subprograma, el Congreso no aprueba proyectos, por lo tanto aquí no hay nada ilegal, no hay ningún error y el Presidente tiene la potestad de terminar el proceso de discriminación del presupuesto a lo largo de la vigencia del año”, indicó.



Así mismo, reiteró que todo esto se trató de un ejercicio que arrancó porque “el Presidente nos pidió hacer una revisión de cuáles eran las vías y obras públicas a las cuales se les había entregado recursos en el 2023 que no andaron”, ya que realidades como el PIB del cierre del año pasado le dejaron claro que es necesario impulsar obra pública.



Portafolio se dio a la tarea de revisar el nuevo decreto de liquidación presupuestal, que para el Ministerio de Hacienda no es de yerros, y contrastarlo con el Plan Operativo Anual de Inversiones, el presupuesto de inversión regional que aprobó el Congreso y el decreto que Hacienda envió inicialmente a Presidencia y que nunca vio la luz, encontrando que hubo cambios en el 50% de los 108 proyectos y programas que estaban en vilo.



Vías nacionales Agencia Nacional de Infraestructura

Si bien al Metro de Bogotá, Regiotram y al Metro Ligero de Medellín; no se le tocaron sus recursos y se respetaron todas las vigencias futuras, iniciativas del Invías como la carretera Buenaventura-Bogotá-Puerto Carreño o el mantenimientos de vías en todo el país, sufrieron recortes de hasta $10.000 millones en sus asignaciones para este año.



Al ser consultado por esta situación, el ministro Bonilla dijo que “lo que está en el decreto, que no es de yerros, vuelvo a repetir, ahí no hay ninguna equivocación, no es de yerro, es lo que estimamos de acuerdo a la evaluación que se ha hecho, que son los recursos que van a necesitar este año.



De acuerdo a los avances de obra” y sostuvo que no hay nada de malo con desconocer lo establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto de inversión regional que avaló el Congreso.



En las revisiones realizadas por este medio al nuevo decreto también se encontró que al 80% de los proyectos en manos de la Agencia Nacional de Infraestructura se les recortaron recursos, si se comparan con los documentos ya mencionados. En total los recortes suman más de $1 billón, los cuales en su mayoría son de vías de cuarta generación.



Sin embargo, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dijo que los cambios realizados por el Gobierno mediante el decreto de yerros les dan un parte de tranquilidad a los financiadores.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio